Pengecualian khusus.. Italia siap berkorban demi Guardiola

Giovanni Malago, Presiden Federasi Sepak Bola Italia, menegaskan bahwa gaji yang diusulkan untuk pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, guna menangani "Azzurri" akan menjadi sebuah pengecualian finansial bagi anggaran federasi, seraya menekankan pada saat yang sama bahwa penuntasan kesepakatan tersebut masih belum terjamin.

Pernyataan ini muncul setelah media dihebohkan dalam 48 jam terakhir oleh kabar keberangkatan direktur teknik timnas Italia Paolo Maldini dan penasihat khususnya Leonardo ke Barcelona untuk menggelar serangkaian pembicaraan intensif dengan Guardiola selama akhir pekan. Jajaran teknik baru timnas Italia berupaya serius meyakinkan mantan pelatih Manchester City itu untuk memimpin proyek baru Azzurri.

Meski biaya gaji pelatih asal Spanyol tersebut dianggap sebagai penghalang bagi tuntasnya kesepakatan, pernyataan Malago membuka pintu bagi kemungkinan ini. Ia mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs "Football Italia": "Ada aspek-aspek finansial pasti yang harus dipertimbangkan, dan mengatakan bahwa kami akan terpaksa memaksakan diri secara finansial untuk menutupinya adalah meremehkan kenyataan."

Malago menambahkan sembari menyinggung nama pelatih asal Spanyol itu: "Ada beberapa pengecualian yang bisa disahkan, yaitu pengecualian yang berkaitan dengan nama yang menimbulkan semua perdebatan ini saat ini: Pep Guardiola. Saya tidak perlu menjelaskan alasan-alasan yang sudah jelas yang menjadikannya sebuah pengecualian, tetapi ini tidak berarti adanya jaminan apa pun untuk menuntaskan urusan tersebut."

Para pengamat menilai bahwa kunjungan langsung Maldini dan Leonardo kepada Guardiola untuk memaparkan proyek tersebut merupakan indikasi yang jelas mengenai arah manajemen sepak bola Italia dalam proses restrukturisasi. Malago mengomentari hal itu dengan mengatakan: "Saya rasa membuka pintu dialog dan menjaganya tetap hidup adalah hal yang tepat dan sangat penting."

Mengenai tidak adanya komunikasi dengan Antonio Conte untuk menangani tugas tersebut dan apakah federasi sedang mencari karakteristik yang berbeda, Malago menjelaskan: "Hal ini sama sekali tidak mengandung sikap kurang menghormati pihak lain, sebab diskusi telah berlangsung dengan nama-nama lain, dan kami mungkin akan mengarah pada pilihan yang berasal dari mazhab pemikiran yang lebih modern, dan itu adalah hal yang tunduk pada penilaian pribadi."

Menjawab pertanyaan mengenai apakah daftar pendek telah menyempit di antara Guardiola, Andrea Pirlo, dan Roberto Mancini, Malago menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Tentu saja tidak, kami memikirkan spesifikasi tertentu untuk pelatih, dan nama-nama ini tentu masuk dalam kategori tersebut."