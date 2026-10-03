Pengaruh Zidane Terlihat Cepat: Rekor Fenomenal Menggema di Prancis

Zinedine Zidane terus menyedot perhatian sejak menukangi timnas Prancis, setelah laga Prancis kontra Italia di UEFA Nations League, yang berakhir imbang 1-1, mencatatkan angka penonton rekor di kanal "TF1", pada penampilan perdana pelatih baru itu di Stade de France di hadapan para pendukung.

Menurut data perusahaan "Médiamétrie", yang dikutip kanal TF1, laga tersebut disaksikan 7,17 juta penonton di Prancis, dengan persentase pemirsa mencapai 41%, sementara jumlah penonton pada puncak siaran meningkat menjadi 8,2 juta, sebuah angka rekor untuk laga UEFA Nations League di kanal tersebut dalam 5 tahun terakhir.

Angka-angka ini menegaskan besarnya perhatian yang didapat laga-laga timnas Prancis sejak Zidane mengemban tugasnya, setelah sebelumnya kanal tersebut bertaruh pada naiknya persentase pemirsa dengan kembalinya sang pelatih ke sorotan dan kepemimpinannya atas timnas di ajang UEFA Nations League.

Laga pertama Prancis di bawah kepemimpinan Zidane, melawan Turki yang berakhir dengan kemenangan Les Bleus 1-0, telah menarik 6,82 juta penonton di TF1, dengan persentase 37,7% dari pangsa pasar.

Dan sejak 3 hari lalu, pertandingan Belgia melawan Prancis, yang juga berakhir dengan kemenangan timnas Prancis 1-0, mencatatkan sekitar 6,39 juta penonton, dengan persentase 32,9% dari pangsa pasar, sebelum angka-angka itu kembali meningkat selama laga melawan Italia di Stade de France.

TF1 menanti-nanti pertandingan berikutnya melawan Belgia, Senin malam, sebagai peluang terakhir selama jeda internasional saat ini untuk mendongkrak angka penonton, dalam laga yang di dalamnya timnas Belgia berupaya membalas kekalahan mereka di leg pertama dan merebut kembali puncak klasemen grup di Stade de France.