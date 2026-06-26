Pengakuan yang mengejutkan... Nasihat yang membuat Lewandowski menjauh dari Real Madrid

Penyerang asal Polandia, Robert Lewandowski, kini berada di ambang dimulainya babak baru di liga Amerika, namun di masa lalu ia sempat hampir mengenakan seragam Real Madrid.

Lewandowski meninggalkan Barcelona setelah kontraknya berakhir musim panas ini, setelah menghabiskan empat musim di Camp Nou, setelah bergabung dari Bayern Munich pada musim panas 2022.

Mantan agennya, Cesare Kocharski, mengungkapkan bahwa Lewandowski siap untuk membatalkan kontraknya dengan Bayern Munich demi pindah ke Real Madrid, namun Kocharski menasihatinya untuk tidak melakukannya, agar ia dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dalam karier sepak bolanya.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Kocharski, di mana ia mengatakan, “Ya, Lewandowski hampir menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Itu terjadi hanya dua atau tiga minggu sebelum diumumkannya kepindahannya ke Bayern Munich dari Borussia Dortmund.”

Ia melanjutkan, “Pada dasarnya, Lewandowski ingin membatalkan kontraknya dengan Bayern dan pindah ke Real Madrid. Syarat-syarat di sana 20% lebih baik, tetapi keputusan inilah yang menjadikannya bintang utama di Bayern, alih-alih menjadi pemain nomor 11 atau 12 di Real Madrid.”

Kocharski mengakui bahwa tekanan untuk memindahkan Lewandowski ke Real Madrid sangat besar, namun ia menolak saat itu untuk melanggar kesepakatan dengan Bayern pada tahun 2014.”

Ia menambahkan, “Lewandowski berpendapat bahwa sang penyerang akan menjadi bintang dunia jika ia melanjutkan kariernya di Jerman, alih-alih pindah ke Spanyol.”

Ia menambahkan, “Real Madrid setiap tahun menanyakan kepadaku mengenai situasi Robert. Dan 10 hari sebelum pengumuman resmi perpisahan kami, aku berada di Madrid pada musim dingin 2018, dan bertemu dengan orang nomor dua di jajaran manajemen Florentino Pérez. Ia memberitahuku bahwa jika aku membuka pintu negosiasi dengan Bayern, mereka akan siap mengajukan tawaran yang serius.”