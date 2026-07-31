Bek kiri anyar Real Betis, Fran Garcia asal Spanyol, mengungkap alasan-alasan yang mendorongnya mengakhiri perjalanannya bersama Real Madrid, seraya menegaskan bahwa keinginannya untuk kembali menikmati permainan menjadi faktor paling utama di balik keputusannya untuk hengkang, meski ia menerima tawaran-tawaran lain. Ia juga berbicara tentang target-targetnya bersama tim barunya, serta hubungannya dengan rekan-rekan setim dan staf kepelatihan.

Pernyataan Fran Garcia tersebut muncul dalam penampilannya di program "La Pizarra de Quintana" melalui radio "Marca" Spanyol, di mana ia memaparkan seluk-beluk kepindahannya ke Real Betis, dan mengungkap ambisi-ambisinya pada tahap mendatang.

Fran Garcia menegaskan bahwa persaingan sengit di posisi bek kiri di dalam Real Madrid menjadi salah satu alasan terpenting yang mendorongnya mencari pengalaman baru, seraya menjelaskan bahwa ia merasa sudah tiba waktunya untuk menjalani tantangan berbeda setelah mewujudkan impiannya mengenakan seragam tim utama dan meraih gelar.

Sang pemain berkata: "Kami memiliki empat pemain di posisi bek kiri, dan bagi saya, sepak bola berarti kesenangan dan persaingan. Saya perlu kembali menikmati permainan."

Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak berbicara dengan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, sebelum kepergiannya, seraya menunjukkan bahwa sang pelatih tengah menghabiskan masa liburannya saat itu.

Mengapa memilih Real Betis?

Pemain internasional Spanyol itu mengungkap bahwa ia menerima tawaran dari klub-klub di luar Spanyol, tetapi ia berhasrat untuk melanjutkan kariernya di dalam Liga Spanyol, seraya menegaskan bahwa Real Betis adalah pilihan pertamanya sejak awal. Ia berkata: "Saya ingin tetap dekat dengan keluarga saya, karena itu target pertama saya adalah bergabung dengan Real Betis."

Ia menambahkan bahwa direktur olahraga klub, Manu Fajardo, terus menjalin komunikasi dengannya sepanjang masa negosiasi, dengan menjelaskan: "Ia selalu mengatakan kepada saya bahwa klub akan mengerahkan segala kemampuannya untuk merampungkan transfer ini, dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan melakukan hal yang sama jika mereka melakukannya."

Ia menunjukkan bahwa proyek olahraga klub, di samping suasana yang ia rasakan sejak kedatangannya, menjadi salah satu alasan paling utama yang mendorongnya mengambil langkah ini. Ia menambahkan: "Ini proyek yang sangat menarik, dan sejak hari pertama saya terkejut dengan besarnya sambutan yang saya temukan dari semua orang."

Pujian khusus untuk Isco

Fran Garcia berbicara tentang rekan barunya, Isco, seraya memuji kemampuan teknis dan kepribadiannya di dalam ruang ganti. Ia berkata: "Isco pemain yang menakjubkan dan sosok yang luar biasa."

Ia menambahkan bahwa mantan bintang Real Madrid itu berupaya menjalin komunikasi dengannya sebelum ia bergabung dengan tim, demi menyambutnya dan memberikan dukungan, seraya menegaskan: "Ia berupaya membuat semua orang merasa nyaman, dan ini mencerminkan kepribadiannya yang luar biasa."

Fran Garcia juga memuji pelatih Manuel Pellegrini, dengan menyebutnya sebagai "pelatih hebat", seraya menunjukkan bahwa ia masih mengenali gaya dan gagasan teknisnya pada periode saat ini.

Sang pemain menjelaskan bahwa ia berupaya tiba pada masa persiapan dengan kondisi fisik sebaik mungkin, seraya menegaskan bahwa tuntutan sepak bola modern telah banyak berubah.

Ia berkata: "Dahulu masa persiapan dikhususkan untuk mencapai kesiapan fisik, sedangkan sekarang Anda menghadapi tim-tim kuat sejak pertandingan uji coba pertama, karena itu Anda harus siap sejak awal."

Pesan terakhir untuk para suporter

Mengenai ambisinya bersama klub Andalusia itu, Fran Garcia menegaskan kepercayaan besarnya terhadap proyek olahraga Real Betis, seraya menunjukkan bahwa tim mampu terus berkembang dan bersaing memperebutkan gelar.

Ketika ditanya tentang kemungkinan meraih gelar, ia menjawab sambil tersenyum: "Saya berharap begitu, dan jika ada gelar yang bisa dimenangkan, saya akan menandatanganinya sekarang juga."

Ia juga menegaskan bahwa kembali ke skuad timnas Spanyol tetap menjadi salah satu target pribadinya, tetapi ia menekankan bahwa fokus penuhnya saat ini tertuju pada memberikan penampilan sebaik mungkin bersama Real Betis.

Di penghujung pembicaraannya, Fran Garcia mengenang kembali tahapan-tahapan kariernya, mulai dari kilaunya bersama Rayo Vallecano, kemudian kepulangannya ke Real Madrid, hingga kepindahannya ke Real Betis.

Ia menyampaikan terima kasih kepada pelatih Andoni Iraola dan direktur olahraga Manu Fajardo atas dukungan dan kepercayaan mereka kepadanya di berbagai tahap perjalanannya, seraya menegaskan bahwa tujuannya kini adalah membalas budi kepada klub dan para suporternya.

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya ingin memenuhi harapan klub dan para suporter, serta mempersembahkan musim yang luar biasa."