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Wayne Rooney pernah berpikir untuk bunuh diri. Hal itu diungkapkan sendiri oleh mantan penyerang timnas Inggris yang kini melatih Plymouth Argyle tersebut. Ia menceritakan masa yang sangat sulit dan menyakitkan ketika masih membela Manchester United.

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Wayne Rooney pernah melewati salah satu masa tergelap dalam hidupnya, hingga berpikir untuk bunuh diri. Hal itu diceritakan sendiri oleh mantan penyerang timnas Inggris yang kini melatih Plymouth Argyle tersebut. Ia memilih mengenang kembali sejumlah momen yang sangat sulit dalam hidupnya. Dalam podcast Life at the Midpoint, Rooney berbicara terbuka tentang masalah pribadi yang dialaminya selama membela Manchester United, mengungkap sisi menyakitkan dari kehidupannya yang lama jauh dari sorotan.

Mantan pesepakbola itu menjelaskan bahwa ia pernah melewati masa yang berat, terutama karena hubungannya dengan alkohol dan kecenderungannya mengisolasi diri sepenuhnya dari dunia luar. "Ketika minum, saya mengurung diri di rumah selama dua hari dan tidak melakukan apa-apa selain minum," kata Rooney saat ditanya tentang masa tersulit dalam hidupnya. Saat itu, meski meraih kesuksesan di lapangan, kondisi pribadinya semakin sulit ditangani.

Masa tersulit itu terjadi pada 1999, ketika kariernya sedang berjalan sangat baik dan putra sulungnya, Kai, yang kini berusia 17 tahun, masih bayi. Rooney dengan terus terang mengenang kontras yang jelas antara pencapaiannya di lapangan dan kesulitan dalam kehidupan pribadinya: "Dari segi permainan, itu mungkin masa terbaik dalam karier saya, tetapi saya kesulitan menghadapi semuanya. Saya sadar membutuhkan bantuan untuk melewati masa sulit itu."

Mantan penyerang itu mengaku merasa tak lagi mampu mengendalikan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tekanan, masalah pribadi, dan beratnya situasi yang sulit ia hadapi membuatnya mencari perlindungan dengan mengisolasi diri serta menghindari kontak dengan siapa pun. Seiring waktu, kondisi itu sangat memengaruhi kesehariannya, terlepas dari popularitas dan kesuksesan yang telah diraihnya di dunia sepakbola.

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"Jika melihat ke belakang, saya bisa mengatakan bahwa saya egois, tetapi saya tahu sedang melewati masa sulit yang benar-benar menguji saya," jelas Rooney. Ia kemudian menyinggung putranya, Kai, dan keinginannya melindungi sang anak dari situasi yang bahkan tak sanggup ia tangani sendiri: "Saya tidak ingin Kai melihat saya dalam keadaan seperti itu. Itulah sebabnya saya juga bersembunyi." Kata-kata itu menunjukkan betapa sulitnya menjalankan peran sebagai ayah di tengah masalah pribadi yang sedang dihadapinya.

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Dalam kisahnya, Rooney juga menyampaikan pengakuan yang paling menyedihkan, yakni tentang pikiran untuk bunuh diri. "Saya sampai pada titik ketika saya berpikir untuk bunuh diri. Saya tidak ingin berada di dekat siapa pun. Saya tidak ingin melihat orang-orang di jalan. Saya tidak ingin masuk ke toko," kata mantan pemain Manchester United itu. Rooney lalu menggambarkan betapa berat kondisi yang membuatnya menjauh dari kehidupan sosial. Sepakbola menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana ia masih bisa merasa nyaman: "Saya selalu merasa nyaman di lapangan sepakbola, tetapi dalam segala hal lainnya saya benar-benar kesulitan."

Lahir pada 1985, Rooney merupakan salah satu pesepakbola Inggris terpenting di generasinya. Sepanjang kariernya, ia membela Everton, Manchester United, DC United, dan Derby County, dengan total 763 penampilan serta 313 gol. Bersama timnas Inggris, ia tampil dalam 120 pertandingan dan mencetak 53 gol, serta menjadi salah satu sosok utama dalam sepakbola Inggris selama lebih dari satu dekade.

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Daftar trofinya menjadi bukti karier yang sarat kesuksesan, terutama selama masa panjangnya di Manchester United. Rooney meraih lima gelar Liga Inggris, satu Piala FA, enam Community Shield, dan empat Piala Liga Inggris. Ia juga menjuarai satu Liga Champions, satu Liga Europa, dan satu Piala Dunia Antarklub. Pencapaian itu menempatkannya di antara tokoh penting dalam sejarah terkini Manchester United.

Melalui pernyataan ini, Rooney memilih menceritakan pula apa yang tersembunyi di balik kesuksesannya di lapangan, menunjukkan bahwa ketenaran dan pencapaian tidak selalu cukup untuk melindungi seseorang dari masalah pribadi. Kesaksiannya menyoroti masa ketika ia kesulitan menemukan keseimbangan di luar lapangan, meski dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Kisah yang disampaikan dengan jujur ini memperlihatkan sisi lebih manusiawi dari salah satu sosok terpenting dalam sepakbola Inggris.