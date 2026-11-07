Como yang diarsiteki Cesc Fabregas menjadi buah bibir setelah kemenangan telak bersejarahnya atas klub Prancis, Lens, dengan skor (9-1) di Liga Champions Eropa.

Namun di luar hasil-hasil tersebut, model permainan yang diterapkan pelatih asal Spanyol ini menuai perhatian besar, sebuah model yang tanpa ragu berkaitan dengan masa lalunya bersama Barcelona.

Surat kabar Sport memublikasikan pernyataan presiden Como, Mirwan Suwarso, dalam wawancaranya dengan jaringan TNT Sports, saat ia mengungkap sumber inspirasi di balik proyek ambisius Fabregas.

Presiden Como tak ragu untuk mengakui bahwa Barcelona merupakan model paling menonjol yang menjadi sumber inspirasi gagasan-gagasan klub Italia tersebut.

Suwarso berkata, "Terkait filosofi sepak bola kami, kami ingin menyerupai Barcelona. Kami ingin mengandalkan penguasaan bola, pressing tinggi, dominasi penguasaan, dan menyuguhkan sepak bola yang atraktif."

Fabregas meniti jenjang di akademi La Masia, dan ia mengenal secara dekat gaya yang menjadikan Barcelona, di bawah kepemimpinan Pep Guardiola, sebagai acuan dunia dalam sepak bola.

Fabregas menerapkan di Italia semua yang telah ia pelajari, tanpa memandang identitas lawan yang dihadapinya. Namun taruhan Suwarso pada "model Barcelona" bahkan melampaui persoalan keberadaan Cesc Fabregas sendiri di puncak jajaran tim pelatih.

Presiden Como berkata, "Kami berangkat dari identitas sepak bola kami. Jenis sepak bola seperti apa yang ingin kami suguhkan? Dan bagaimana kami ingin bermain? Kami ingin identitas ini tetap konstan bahkan setelah terjadi banyak perubahan di level pelatih."

Dengan kata lain, Como tidak ingin gaya permainannya bergantung secara eksklusif pada Cesc Fabregas.

Namun Barcelona bukanlah satu-satunya klub yang menjadi sumber inspirasi gagasan bagi Como. Suwarso menyadari bahwa perkembangan klub juga bergantung pada perencanaan olahraga dan penemuan bakat, dan dalam dua aspek inilah klub memiliki model-model lain yang menjadi teladan.

Suwarso menjelaskan, "Jika kita berbicara tentang penemuan bakat, sudah jelas bahwa Brighton dan Brentford telah menjadi dua model yang dilirik oleh semua klub. Dan pada saat yang sama, kami berusaha menemukan pemain-pemain yang tidak mendapat pengakuan yang cukup, tetapi mampu beradaptasi dengan sistem kami, dengan mengandalkan model-model yang serupa dengan yang digunakan Brighton dan Brentford."

Hingga kini, rencana tersebut berjalan sebaik mungkin. Dalam beberapa tahun, Como telah beralih dari berkompetisi di divisi-divisi bawah sepak bola Italia menjadi berhadapan dengan klub-klub besar Eropa.