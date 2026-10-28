Pengakuan mengejutkan dari kubu Madrid soal Rodri, dan pesan untuk Vinicius

Dani Carvajal, mantan kapten Real Madrid yang kini membela Getafe, mengungkap peran yang dia mainkan dalam negosiasi dengan Rodri, kapten timnas Spanyol, untuk mendatangkannya ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas lalu.

Real Madrid sebelumnya telah memulai negosiasi secara serius dengan Rodri pada musim panas lalu, sebelum Barcelona turun tangan dan mengalihkan arah sang pemain ke Stadion Camp Nou.

Dalam sebuah wawancara dengan program El Larguero di radio Cadena SER, Carvajal ditanya: Apakah Anda terkejut dengan penandatanganan kontrak Rodri bersama Barcelona? Dia menjawab: "Anda juga harus menanyakan hal itu kepada Rodri. Saya telah berbicara dengannya, dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya, dan saya mencoba meyakinkannya. Saya rasa ada pihak lain di sisi yang lain... Saya yakin dia punya alasan tersendiri untuk memilih bermain di sana (di Barcelona)."

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Mengenai sejauh mana Real Madrid membutuhkan pemain seperti Rodri, dia menjawab: "Setiap tim pasti ingin mendatangkan pemain seperti Rodri. Dia adalah pemain yang luar biasa dan sulit menemukan pemain seperti dia. Dia akan menjadi tambahan yang hebat bagi tim mana pun."

Terkait momen-momen sulit yang dialami Vinicius Junior belakangan ini, dia berkata: "Dalam setiap perjalanan karier, selalu ada momen-momen sulit, dan saya rasa Vinicius sedang melalui salah satunya, terutama setelah kartu merah yang dia terima baru-baru ini. Namun, dia harus tetap tenang, karena dia baru saja memperpanjang kontraknya, dan dia adalah pemain hebat serta pribadi yang istimewa."

Dia menambahkan: "Saya tahu Vinicius akan kembali ke performa terbaiknya karena dia pernah melewati situasi yang lebih sulit; saya menjalani pengalaman-pengalaman itu bersamanya di ruang ganti."

Dia ditanya: Apakah Anda pernah berbicara dengannya mengenai kemungkinan kepergiannya dari Madrid? Dia menjawab: "Saya tidak sempat berbicara dengannya secara mendetail soal topik ini, tetapi saya tahu bahwa Real Madrid hadir dalam perpanjangan kontrak... dan saya tahu bahwa mungkin dia tidak kekurangan tawaran untuk pergi."