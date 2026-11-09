"Pengakuan dan Peringatan": Mourinho Hadapi Ketakutan yang Mengancam Kegembiraan Real Madrid

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang kini menangani Real Madrid, menyuarakan kekhawatirannya terkait jeda internasional mendatang, menyusul kepergian sejumlah pemain tim untuk bergabung dengan tim nasional masing-masing, meski mereka membutuhkan istirahat dan pemulihan dari kelelahan, seraya memperingatkan dampak dari tidak diberikannya perawatan yang dibutuhkan selama periode mendatang.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengungkapkan bahwa jeda internasional memicu kekhawatiran di internal Real Madrid, meski tim memasuki periode ini dengan moral yang tinggi setelah meraih 8 kemenangan beruntun, karena tim pelatih khawatir para pemainnya akan mengalami lebih banyak kelelahan atau cedera di tengah agenda internasional mereka.

Mourinho mengakui kekhawatirannya seusai kemenangan atas Valencia di Stadion Mestalla, dengan mengatakan: "Saya katakan kepada kalian sekarang bahwa saya khawatir soal jeda internasional; karena jika para pemain tetap bersama saya dan staf saya, kami bisa memberi mereka perawatan maksimal selama masa pemulihan mereka, tetapi mereka akan bersama tim nasional masing-masing."

Pelatih asal Portugal itu menyampaikan pesan kepada para pelatih tim nasional, meminta mereka untuk mempertimbangkan kondisi fisik para pemain Real Madrid dan tidak membebani mereka dengan beban tambahan, dengan menjelaskan: "Saya belum pernah melatih tim nasional, tetapi saya memahami keinginan para pelatih mereka untuk bekerja, dan para pemain ini tidak bisa bekerja sekarang; mereka butuh istirahat agar bisa bermain nantinya bersama tim nasional masing-masing."

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Mourinho menambahkan bahwa ia menyadari pola pikir para pelatih tim nasional, yang menempatkan kepentingan tim mereka di atas segalanya, dengan mengatakan: "Saya tidak ingin menghubungi siapa pun, bahkan tidak juga sahabat saya Carlo," merujuk pada Carlo Ancelotti, pelatih tim nasional Brasil.

Pelatih Real Madrid itu menyinggung situasi para pemain yang terkait dengan tim nasional Brasil, di antaranya Vinicius Junior dan Endrick, seraya menyatakan bahwa ia tidak khawatir dengan cara Ancelotti memperlakukan keduanya, melainkan lebih khawatir para pemain mengalami cedera akibat kelelahan, sambil menegaskan bahwa tim nasional dituntut untuk bersikap profesional terhadap program pemulihan para pemain.

Mourinho menutup pernyataannya terkait kepergian para pemain Real Madrid untuk bergabung dengan tim nasional mereka, dengan menyatakan harapannya agar jeda internasional berlalu tanpa kerugian, seraya mengatakan: "Mari kita berharap keberuntungan berpihak pada kita."