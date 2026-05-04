Pengadilan mengeluarkan putusan dalam gugatan perdata terkait skandal paspor: berdampak besar bagi NAC

Pertandingan antara Go Ahead Eagles dan NAC Breda tidak akan diulang. Klub asal Brabant tersebut sendiri mengumumkan melalui saluran resmi bahwa pengadilan telah memenangkan gugatan KNVB.

Selasa pekan lalu, KNVB dan NAC saling berhadapan di ruang sidang. NAC telah mengajukan gugatan singkat. Klub tersebut berpendapat bahwa Go Ahead Eagles telah menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat (Dean James) dalam pertandingan tersebut.

Tim yang saat ini berada di peringkat ketujuh belas VriendenLoterij ingin mengulang pertandingan tersebut, yang berakhir dengan kekalahan 6-0.

Putusan pun dikeluarkan pada Senin pagi berikutnya. Pengadilan Utrecht memutuskan bahwa KNVB benar. "Hakim pengadilan sementara memutuskan bahwa KNVB berhak menentukan bahwa pertandingan tidak perlu diulang. Keputusan untuk mengulang pertandingan atau tidak, baru diambil setelah keputusan bahwa pertandingan tersebut dinyatakan tidak sah. Itu adalah dua keputusan yang berbeda. Pertanyaan pertama adalah: apakah KNVB harus menyatakan pertandingan tersebut tidak sah? Berdasarkan peraturan, dewan kompetisi berwenang untuk menyatakan pertandingan tidak sah," tulis De Telegraaf.

"Penggunaan kata ’dapat’ menunjukkan bahwa dewan kompetisi memiliki kebebasan kebijakan untuk memutuskan apakah sebuah pertandingan dinyatakan batal atau tidak. Di sini, KNVB dapat dan berhak mengambil keputusan untuk tidak menyatakan pertandingan tersebut batal. Karena pertandingan tidak dibatalkan, maka tidak perlu membahas pertanyaan kedua: apakah pertandingan harus diulang. Fakta bahwa NAC berada di zona degradasi tidak relevan dalam hal ini," tulis media tersebut.

NAC secara tidak resmi terdegradasi dari Eredivisie akibat putusan tersebut. Klub ini tertinggal enam poin dari FC Volendam yang berada di peringkat ke-16 dan memiliki selisih gol -25. Volendam memiliki selisih gol -19.