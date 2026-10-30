Pengadilan Larang Al-Ahli Mainkan Ivan Toney Melawan Al-Shabab, Posecnik Pilih Penggantinya

Pengadilan Mahkota Southwark Inggris membuat Al-Ahli Saudi kehilangan penyerang asal Inggris mereka, Ivan Toney, pada pertandingan El Clasico kecil melawan Al-Shabab di Roshn League.

Al-Ahli bertandang ke markas Al-Shabab, hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena, ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kedua belas kompetisi Roshn League.

Susunan pemain utama Al-Ahli menunjukkan absennya penyerang asal Inggris, Ivan Toney, akibat persidangan yang dijalaninya di hadapan Pengadilan Mahkota Southwark Inggris, kemarin Kamis, dengan tuduhan melakukan penyerangan terhadap seseorang dengan pemukulan.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Toney tidak bisa mengikuti pertandingan melawan Al-Shabab setelah persidangan karena keterbatasan waktu, namun ia akan menyusul rombongan tim di Qatar, untuk menghadapi Al-Sadd, hari Senin mendatang, di Liga Champions Asia Elite.

Pelatih kepala Al-Ahli asal Belanda, Marino Pusic, memutuskan untuk mengandalkan Firas Al-Buraikan sebagai penyerang utama, guna menutupi absennya penyerang asal Inggris tersebut, dengan dibantu oleh pemain asal Portugal, Francisco Trincao, dan pemain asal Brasil, Matheus Goncalves.

Adapun sayap Brasil lainnya, Wenderson Galeno, ditempatkan oleh pelatih asal Belanda itu di sampingnya di bangku cadangan, meski telah pulih dari cedera yang membuatnya absen dari tim dalam empat pertandingan terakhir.

Sebaliknya, Pusic memutuskan untuk mencoret kiper asal Senegal, Edouard Mendy, dari daftar, meski ikut bersama tim ke Riyadh, dengan tetap mengandalkan kiper asal Saudi, Abdulrahman Al-Sanbi, dalam susunan pemain utama.

Al-Ahli memasuki pertandingan ini dengan menempati peringkat keenam di klasemen Liga Saudi dengan 21 poin, hasil dari 7 kemenangan dan 3 kekalahan, sementara Al-Shabab menempati peringkat kedua belas dengan 11 poin.

Berikut susunan pemain Al-Ahli:

Penjaga gawang: Abdulrahman Al-Sanbi

Lini belakang: Mohammed Abdulrahman - Roger Ibanez - Rayan Hamed - Saad Bulaihid

Lini tengah: Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Ziyad Al-Johani

Lini depan: Francisco Trincao - Firas Al-Buraikan - Saleh Abu Al-Shamat