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Pengadilan Arbitrase Olahraga menempatkan versi Maroko terkait dugaan percakapan telepon antara presiden Federasi Sepak Bola Senegal dan salah satu arbiter dalam posisi yang memicu kontroversi.

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Lembaga tersebut membantah telah menerima banding resmi apa pun dari federasi Maroko terkait insiden tersebut. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan mengenai kebenaran surat yang disebut telah diajukan ke pengadilan beberapa jam sebelum pengumuman putusan akhir dalam krisis Piala Afrika 2025.

Jurnalis Malang Sane mengungkapkan bahwa Vanessa Tracy, kepala bagian komunikasi dan media Pengadilan Arbitrase Olahraga, menegaskan pengadilan tidak menerima banding apa pun dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko terkait dugaan percakapan telepon antara Abdoulaye Fall, presiden federasi Senegal, dan salah satu anggota panel arbitrase yang beranggotakan tiga orang. Pernyataan ini bertentangan dengan laporan yang menyebut adanya pengaduan resmi dari Maroko.

Sebelumnya, sejumlah laporan media menyebutkan bahwa penasihat hukum federasi Maroko mengirimkan surat kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk melaporkan dugaan “insiden”, sembari mempertahankan hak untuk menempuh langkah hukum. Insiden tersebut berkaitan dengan percakapan telepon yang disebut terjadi pada hari Minggu antara Abdoulaye Fall dan salah satu dari tiga arbiter yang ditugaskan menangani sengketa final turnamen Afrika tersebut.

Kabar mengenai dugaan percakapan telepon itu memicu polemik luas, mengingat sensitivitas kasus ini dan keterkaitannya dengan badan peradilan yang bertugas memutus sengketa gelar kontinental. Sifat proses hukum tersebut menuntut kepatuhan pada prinsip independensi dan netralitas, sehingga isu adanya kemungkinan kontak antara salah satu pihak yang bersengketa dan arbiter perkara menyedot perhatian besar, meski tidak ada bukti yang diumumkan yang membuktikan terjadinya pelanggaran.

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Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Senegal menolak tuduhan tersebut dengan tegas. Sekretaris jenderalnya, Abdoulaye Seydou, menyebut kabar soal banding itu sebagai “fiktif” dan menegaskan bahwa presiden federasi, Abdoulaye Fall, tidak mengenal para arbiter yang menangani kasus tersebut. Ia juga menyatakan bahwa Fall tidak menghadiri sidang dengar pendapat yang digelar pada 8 Oktober, sebagai tanggapan atas versi yang beredar mengenai dugaan kontak tersebut.

Klarifikasi Pengadilan Arbitrase Olahraga ini muncul di tengah ketegangan dan penantian yang menyelimuti kasus tersebut, setelah sengketa gelar turnamen berlangsung selama berbulan-bulan, dengan keberatan atas keputusan terkait laga final yang berkelindan dengan proses hukum untuk menentukan juara secara resmi.

Pengadilan Arbitrase Olahraga dijadwalkan mengumumkan putusannya pada hari ini, Selasa, untuk menyelesaikan sengketa final Piala Afrika 2025. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Senegal di lapangan, sebelum Konfederasi Sepak Bola Afrika memutuskan memberikan gelar kepada Maroko menyusul insiden yang terjadi dalam pertandingan. Menjelang putusan, semua mata tertuju pada pengadilan di tengah pertanyaan mengenai kebenaran dugaan pengaduan tersebut dan apakah berbagai versi yang beredar benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di balik kasus ini.