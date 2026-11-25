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Pengacara asal Swiss, Serge Vittoz, yang membela Federasi Sepak Bola Senegal, mengungkap detail hukum terpenting yang menjadi pijakan timnas Senegal dalam pertarungannya di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Pertarungan itu berujung pada keputusan untuk mengembalikan gelar Piala Afrika kepada Senegal atas Maroko.

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Dalam wawancara yang dimuat situs Senegal “Seneweb”, Vittoz membahas landasan hukum yang digunakan tim pembela. Ia menjelaskan alasan di balik keyakinannya terhadap posisi Federasi Sepak Bola Senegal sebelum keputusan dijatuhkan, serta menyinggung argumen yang diajukan pihak Maroko dan kemungkinan Maroko menempuh jalur Pengadilan Federal Swiss untuk menggugat putusan pengadilan olahraga tersebut.

Pasal 5: Pilar Utama Pembelaan Senegal

Vittoz menjelaskan bahwa pembelaan Senegal terutama bertumpu pada Pasal 5 Peraturan Permainan Sepak Bola, yang memberikan wewenang penuh kepada wasit dalam memimpin pertandingan dan mengambil keputusan terkait segala hal yang terjadi di lapangan.

Menurut pengacara asal Swiss itu, inti perkara ini terletak pada keputusan wasit final untuk melanjutkan dan menuntaskan pertandingan. Tim pembela menilai keputusan tersebut sebagai bagian dari kewenangan wasit dalam memimpin permainan, bukan keputusan yang dapat dibatalkan hanya karena salah satu tim keberatan atas kejadian dalam laga tersebut.

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Vittoz menganggap landasan hukum ini sangat penting untuk menghadapi upaya pihak Maroko yang berpegang pada regulasi penyelenggaraan Piala Afrika demi membuktikan bahwa mereka berhak atas hasil pertandingan.

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Ia menyebutkan bahwa tim pembela Senegal yakin dengan posisinya setelah sidang dengar pendapat yang digelar pada 8 Oktober. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut menjadi titik terang sekaligus melegakan bagi Federasi Sepak Bola Senegal, setelah menjalani pertarungan hukum yang rumit untuk mempertahankan posisinya.

Mengapa Pembela Senegal Menolak Penggunaan Pasal 82 dan 84?

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Sang pengacara juga menyinggung argumen yang diajukan pihak Maroko. Ia menjelaskan bahwa Maroko berpegang pada pembacaan harfiah atas Pasal 82 dan 84 regulasi penyelenggaraan Piala Afrika.

Kedua pasal tersebut mengatur situasi ketika pertandingan tidak dimulai atau tidak selesai, termasuk ketika salah satu tim meninggalkan lapangan secara permanen. Aturan ini bertujuan menentukan hasil laga yang tidak tuntas sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi.

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Namun, Vittoz berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku sebagaimana yang coba disajikan pihak Maroko, terutama karena wasit telah memutuskan untuk melanjutkan dan menuntaskan pertandingan.

Dengan demikian, perselisihan hukum ini berpusat pada cara mengategorikan apa yang terjadi di final: apakah kejadian itu termasuk situasi yang memungkinkan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan 84, ataukah keputusan wasit untuk melanjutkan permainan dan mengakhiri pertandingan tetap berada di bawah kewenangannya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Permainan?

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Perbedaan penafsiran regulasi inilah yang menjadi salah satu poros utama sengketa yang akhirnya dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Kasus Afrika Selatan vs Senegal: Mengapa Berbeda dengan Final Melawan Maroko?

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Vittoz juga mengungkit preseden terkenal terkait laga Afrika Selatan melawan Senegal pada 2016. Pertandingan itu akhirnya diulang setelah wasit asal Ghana, Joseph Lamptey, terbukti terlibat dalam pengaturan hasilnya, sebelum ia dijatuhi larangan seumur hidup.

Sang pengacara menjelaskan bahwa kasus tersebut sama sekali berbeda dengan sengketa final Piala Afrika antara Maroko dan Senegal, karena perkara sebelumnya melibatkan pembuktian korupsi wasit. Hal itulah yang menjadi landasan luar biasa untuk mengintervensi hasil pertandingan.

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Menurut pandangannya, peninjauan ulang hasil pertandingan dapat dibenarkan dalam situasi luar biasa, misalnya ketika korupsi atau manipulasi terbukti. Namun, dalam kasus final ini tidak ada fakta serupa yang memungkinkan perkara tersebut ditangani dengan cara yang sama.

Vittoz juga memisahkan antara sanksi yang dijatuhkan Konfederasi Sepak Bola Afrika kepada sejumlah anggota timnas Senegal dan sengketa terkait penentuan hasil pertandingan.

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Pelatih Pape Thiaw dijatuhi larangan tampil dalam lima pertandingan, sementara Ismaïla Sarr dan Iliman Ndiaye masing-masing dihukum larangan tampil satu pertandingan. Selain itu, Federasi Sepak Bola Senegal juga dikenai denda.

Sang pengacara menegaskan bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak menentukan apakah pertandingan secara hukum telah selesai. “Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan penentuan apakah pertandingan telah selesai atau belum,” ujarnya.

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Brahim Díaz dan Pengadilan Federal: Pengakuan dan Perhitungan Hukum

Dalam salah satu poin terpenting wawancara tersebut, Vittoz mengakui bahwa Senegal bisa saja kalah di final di atas lapangan seandainya Brahim Díaz berhasil mengeksekusi penalti yang diberikan kepada Maroko dalam laga itu.

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Namun, sang pengacara membedakan antara apa yang mungkin terjadi secara olahraga di lapangan dan pertarungan hukum yang dijalani kedua pihak di Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Ia juga menyebutkan bahwa penafsiran yang ketat atas Pasal 82 dan 84 regulasi turnamen bisa saja mengubah hasil perkara di pengadilan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya cara ketentuan hukum tersebut ditafsirkan dan diterapkan pada peristiwa di final.

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Mengenai langkah Maroko selanjutnya, Vittoz menjelaskan bahwa mengajukan perkara ke Pengadilan Federal Swiss merupakan satu-satunya jalur yang tersedia untuk menggugat keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Meski demikian, ia meragukan peluang keberhasilan jalur tersebut dan menilainya sangat kecil. Pasalnya, Pengadilan Federal tidak meninjau ulang detail perkara olahraga atau menilai kembali fakta-faktanya, tetapi hanya memeriksa alasan hukum dan prosedural tertentu yang berkaitan dengan keabsahan putusan yang dijatuhkan.

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Oleh karena itu, ketidakpuasan pihak Maroko terhadap penafsiran regulasi oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga saja tidak cukup untuk membatalkan keputusan tersebut. Mereka harus mengajukan alasan hukum yang masuk dalam lingkup pengawasan Pengadilan Federal.

Pernyataan Vittoz mencerminkan sudut pandang tim hukum yang membela Senegal dan memberikan gambaran tentang argumen-argumen utama yang mereka gunakan selama sengketa. Sementara itu, setiap kemungkinan gugatan ke Pengadilan Federal tetap merupakan jalur hukum terpisah yang tunduk pada ketentuannya sendiri.