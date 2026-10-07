Hal itu disampaikan oleh Kanselir Negara Bavaria. Sebelumnya, Bild melaporkan penghargaan tersebut.

Söder memuji Kompany sebagai "pelatih hebat untuk klub besar" dan "advokat kemanusiaan yang berdedikasi". Bagi raksasa rekor Jerman itu, pria 40 tahun tersebut adalah "keberuntungan besar", dan di bawah kepemimpinannya, "FC Hollywood" yang dulu telah berubah menjadi "FC Feelgood" yang sukses.

Dengan "seruan yang jelas untuk martabat manusia", Kompany disebut telah "mengesankan banyak orang jauh melampaui seluruh dunia olahraga. Dengan demikian, Vincent Kompany bukan hanya sosok besar di dunia olahraga, tetapi juga panutan yang memikul tanggung jawab bagi masyarakat kita", kata Söder tentang "duta besar Bavaria yang luar biasa di dunia".

Vincent Kompany melontarkan pidato emosional setelah skandal rasisme yang melibatkan Vinicius Junior

Pelatih Bayern itu pada Februari menyampaikan pernyataan menentang rasisme yang mendapat perhatian luas dan berlangsung hampir dua belas menit. Pemicunya adalah penghinaan rasialis terhadap bintang penyerang Real Madrid, Vinícius Junior dalam laga Liga Champions antara Benfica Lisbon dan Los Blancos serta reaksi yang meremehkan dari pelatih Benfica saat itu, José Mourinho (kini Real).

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Dengan "Penghargaan Olahraga Bavaria", sejak 2002 para bintang dan inisiatif telah dianugerahi penghargaan yang secara khusus menampilkan dampak positif olahraga dalam masyarakat dan membentuk kehidupan olahraga dengan penuh gagasan. Penghargaan ini diberikan dalam berbagai kategori. Penganugerahan tahun ini akan berlangsung pada Sabtu di Munchen.







