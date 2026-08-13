Seperti dilaporkan portal Prancis Foot Mercato, Diego Moreira dari Racing Strasbourg disebut-sebut bakal menjadi penerus pemain Pantai Gading yang hijrah ke Spanyol.

Menurut laporan tersebut, kesepakatan prinsip soal transfer juga sudah dicapai dengan pemain Belgia berusia 21 tahun itu, meski perbedaan pandangan kedua klub terkait nilai transfer menjadi batu sandungan.

Menurut laporan itu, kedua pihak masih terpaut jauh dalam valuasi sang pemain, sehingga kesepakatan dalam waktu dekat tampaknya sulit tercapai. Namun, angka pasti, seperti berapa maksimal yang siap dibayarkan Leipzig, tidak disebutkan.

RB Leipzig mencari pengganti untuk Yan Diomande

Di kubu Sachsen, Moreira diproyeksikan sebagai pengganti langsung untuk Diomande, yang pekan lalu hengkang ke Real Madrid dengan nilai rekor yang dikabarkan mencapai 125 juta euro. Pemain Pantai Gading itu menandatangani kontrak hingga 2033 di ibu kota Spanyol, dan termasuk pembayaran bonus, total nilainya disebut bisa meningkat hingga 140 juta euro.

Untuk membagi tanggung jawab ke lebih banyak pemain, Leipzig juga disebut melirik transfer Samir El Mourabet selain Moreira - pemain 20 tahun itu juga terikat kontrak dengan Racing Strasbourg.

Kedua pemain itu masih terikat kontrak jangka panjang dengan klub Ligue 1 tersebut dan diyakini tidak memiliki klausul pelepasan. Kontrak Moreira masih berlaku hingga 2029, sedangkan El Mourabet bahkan terikat sampai 2030.