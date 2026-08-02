Kristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Arab Saudi, bersiap menikahi Georgina Rodriguez dalam sebuah pesta pernikahan megah di pulau tempat ia dibesarkan.

Surat kabar "The Sun" menulis pada Minggu ini: "Tampaknya pasangan tersebut telah memutuskan untuk melangsungkan pernikahan mereka di Madeira".

Menurut laporan-laporan lokal, katedral di Funchal, ibu kota pulau tersebut, telah dipesan untuk menggelar pesta pernikahan besar pada Sabtu mendatang.

Dan tepat sekali, pesta pernikahan di sana akan dimulai pukul tiga sore.

Disebutkan bahwa bintang Portugal Ronaldo, 41 tahun - yang dibesarkan di Funchal - dan model Georgina, 32 tahun, telah memesan sebuah hotel dekat katedral untuk menggelar resepsi.

Seorang sumber mengatakan: "Para tamu hotel telah diberitahu bahwa dua lantai tidak akan beroperasi pada Jumat dan Sabtu, selain sejumlah area bar".

Ronaldo bertemu dengan Georgina, seorang wanita Spanyol-Argentina, pada 2016 dan melamarnya pada Agustus lalu.

Pekan lalu, sejumlah foto pasangan itu terabadikan saat mengenakan cincin berlian ketika menaiki sebuah yacht di Mallorca.

Ronaldo sebelumnya mengatakan bahwa ia dan Georgina berencana menikah setelah Piala Dunia, di mana Portugal tersingkir di tangan Spanyol yang meraih gelar juara bulan lalu.

Ia menegaskan bahwa Georgina adalah satu-satunya wanita yang pernah dikencaninya dan yang ingin ia jadikan pendamping hidup.