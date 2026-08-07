Klub Barcelona telah memfinalisasi kesepakatan dengan Manchester City terkait kontrak gelandang asal Spanyol, Rodri, dalam sebuah transfer yang dinanti-nantikan dan merepresentasikan perubahan mencolok dalam pergerakan klub Catalan tersebut di bursa transfer, setelah berhasil mengubah sikap sang pemain yang belakangan namanya dikaitkan dengan kemungkinan bergabung ke Real Madrid.

Menurut siaran radio "Radio Catalunya 1", Barcelona dan Manchester City telah mencapai kesepakatan mengenai poin-poin utama transfer ini, sementara prosedur resmi terkait dokumen dan tanda tangan akan dirampungkan dalam beberapa jam ke depan, sedangkan nilai finansial transfer belum diumumkan secara final, di tengah prediksi bahwa angkanya akan mendekati 50 juta euro.

Sesuai data yang ada saat ini, Rodri diperkirakan akan bergabung dengan skuad Barcelona pada 12 Agustus, bersamaan dengan kembalinya para pemain timnas Spanyol lainnya yang tampil di Piala Dunia, sebagai persiapan untuk memulai perjalanannya bersama tim barunya.

Rodri membuka pintu bagi Barcelona

Manajemen Barcelona sebelumnya telah menerima sinyal penting terkait transfer ini, setelah sumber-sumber di dalam klub, Kamis lalu, memastikan bahwa Rodri telah memberikan persetujuannya untuk memulai negosiasi resmi dengan Manchester City, yang membuka jalan bagi klub Catalan tersebut untuk masuk dengan kuat dalam perburuan mendapatkan sang pemain.

Perkembangan ini terjadi setelah untuk beberapa waktu Barcelona meyakini bahwa sang pemain cenderung ingin bergabung ke Real Madrid, hal yang membuat ide merekrutnya jauh dari perhitungan manajemen olahraga klub, terutama karena penguatan posisi gelandang tidak termasuk dalam prioritas utama klub pada periode lalu.

Namun sikap Rodri berubah, dan seiring itu perhitungan Barcelona pun berubah total, sehingga transfer ini beralih dari pilihan yang jauh menjadi target nyata yang berhasil difinalisasi klub melalui kesepahaman dengan Manchester City.

Transfer yang menata ulang perhitungan Barcelona

Kedatangan Rodri memberikan tambahan besar bagi lini tengah Barcelona, mengingat pengalaman internasionalnya dan perjalanan kariernya bersama Manchester City, di saat manajemen klub berupaya memperkuat skuad dengan elemen-elemen yang mampu memberikan kekuatan dan stabilitas lebih di lini tengah.