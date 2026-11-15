Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona menerima pukulan baru menjelang dilanjutkannya kembali kompetisi La Liga, setelah gelandang asal Belanda Frenkie de Jong mengalami cedera yang akan membuatnya absen dari pertandingan timnas negaranya berikutnya melawan Jerman, di tengah kekhawatiran mengenai tingkat keparahan cedera tersebut dan durasi absennya yang mungkin terjadi.

Iklan

Menurut yang dikabarkan surat kabar Spanyol "AS", De Jong mengakhiri laga melawan Yunani dengan menderita "beberapa masalah fisik ringan", berdasarkan pernyataan medis yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Belanda, yang membuatnya absen dari pertandingan berikutnya melawan Jerman.

Xavi Hernandez, pelatih timnas Belanda, berusaha meredam besarnya cedera tersebut usai kemenangan telak atas timnas Yunani dengan skor (7-0), seraya menegaskan bahwa penggantian pemain itu dilakukan "lebih sebagai tindakan pencegahan", dan bahwa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan.

Namun, pengumuman Federasi Belanda beberapa jam kemudian, yang mencoret Frenkie de Jong dari skuad timnas menjelang laga melawan Jerman yang dijadwalkan pada hari Senin, memicu kekhawatiran bahwa cedera itu mungkin lebih serius daripada yang terlihat pada awalnya.

Pada awalnya beredar kabar tentang kemungkinan pemain itu menderita nyeri di bagian punggung, tetapi informasi yang diperoleh "AS" menunjukkan bahwa area kemaluan merupakan lokasi cedera, setelah sang pemain merasakan nyeri dan ketidaknyamanan di bagian tersebut selama pertandingan.

Iklan Iklan

De Jong dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari Senin di bawah pengawasan tim medis Barcelona, guna menentukan sifat cedera dan tingkat keparahannya.

Topik Terkait

Cedera area kemaluan termasuk cedera yang sangat mengganggu dan rumit, karena terkadang sulit untuk ditangani, sehingga penentuan waktu kembalinya sang pemain bergantung pada perkembangan kondisinya dan sejauh mana responsnya terhadap pengobatan.

Cedera ini merupakan pukulan bagi pelatih Jerman Hansi Flick, yang baru saja mendapatkan kembali salah satu elemen penting dalam skuadnya, terutama karena De Jong memiliki keunggulan tambahan berupa kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi di dalam lapangan.

Iklan

Sang pemain menampilkan level yang mengesankan selama periode terakhir, baik ketika bermain di posisi bek tengah menghadapi Alaves, maupun ketika bermain di posisi bek kanan selama laga melawan Atletico Madrid.

Terkait pertandingan pertama usai jeda internasional, Hansi Flick menunggu hasil pemeriksaan medis De Jong, tetapi ia akan mendapatkan kembali sekaligus dua pemain penting sebelum laga melawan Villarreal, yaitu Dani Olmo dan Jules Kounde.

Iklan

Sebaliknya, para pemain lain yang masih berada dalam daftar cedera, yaitu Rodri, Xavi Esparti, dan Roni Bardgi, harus menunggu waktu tambahan sebelum kembali ke lapangan.