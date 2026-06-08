Pencetak gol di final Liga Champions pensiun pada usia 31 tahun

Divock Origi secara resmi mengakhiri karier profesionalnya pada hari Senin. Pemain asal Belgia berusia 31 tahun ini tidak lagi bermain dalam pertandingan resmi sejak Mei 2023 dan tidak terikat dengan klub mana pun sejak hengkang dari AC Milan pada musim dingin lalu.

“Sebagai pemain, saya telah mencapai tujuan saya dalam olahraga ini,” tulis Origi di The Players Tribune di samping foto dengan trofi Liga Champions. “Saya telah mewujudkan impian masa kecil saya dengan bermain di panggung terbesar dan memenangkan trofi-trofi paling bergengsi.” Ia juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, rekan setim, pelatih, dan pendukung atas dukungan mereka.

Dalam surat perpisahannya, Origi mengenang momen terobosannya di Piala Dunia 2014. Penyerang yang saat itu berusia 19 tahun itu mencetak gol penentu kemenangan melawan Rusia, yang membawa Belgia lolos ke babak 16 besar. Dengan demikian, ia menjadi pencetak gol termuda Belgia dalam sejarah Piala Dunia.

Tak lama setelah turnamen itu, Origi bergabung dengan Liverpool, di mana ia tumbuh menjadi idola penonton. Meskipun sering tidak menjadi pemain inti, ia menorehkan namanya dengan gol-gol penting. Perannya dalam kampanye Liga Champions 2018/19 sangat krusial: setelah mencetak dua gol dalam semifinal bersejarah melawan FC Barcelona (4-0), ia juga mencetak gol dalam final yang dimenangkan 2-0 melawan Tottenham Hotspur.

Origi mengungkapkan bahwa pada 2018 ia hampir pindah ke Wolverhampton Wanderers. Pada akhirnya ia tetap bertahan di Anfield, sebuah pilihan yang beberapa bulan kemudian dibalas dengan kesuksesan di Liga Champions. Menurut pemain asal Belgia itu, keyakinannya memainkan peran penting dalam keputusan tersebut.

Tahun-tahun terakhir kariernya berjalan jauh lebih kurang sukses. Setelah hengkang dari Liverpool, Origi gagal bersinar di AC Milan dan masa peminjaman di Nottingham Forest pun tak membawa perubahan. Sejak Desember, ia tak terikat dengan klub mana pun.

Namun, pemain yang telah 32 kali membela timnas ini menatap kembali kariernya dengan rasa puas. Bersama Liverpool, ia memenangkan, antara lain, Liga Champions, Liga Premier, Piala FA, dan Piala Liga. Kini, Origi ingin fokus pada dunia mode, kewirausahaan, dan agensi pemain miliknya sendiri. “Ketika Anda dapat menatap kembali semua yang telah Anda raih tanpa penyesalan, Anda tahu bahwa inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal,” pungkasnya.