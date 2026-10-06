Pencapaian langka setelah 17 tahun: 480 menit yang mengungkap wajah baru timnas Arab Saudi

Timnas Arab Saudi kembali ke podium juara Piala Teluk Arab setelah merebut gelar "Khaleeji 27" pada Selasa malam ini, di Stadion Al Inma di kota Jeddah, di mana mereka mengalahkan saudaranya, Uni Emirat Arab, di laga final dengan skor 2-0.

Humam Al Hammami menggunting pita kegembiraan Arab Saudi pada menit ke-11 setelah laga bergulir, sebelum giliran Firas Al Buraikan yang kembali merobek gawang kiper Khalid Essa pada menit ke-13.

Selain meraih gelar keempat dalam sejarah Al Akhdar, tim besutan pelatih Doniş juga mencatatkan pencapaian mencolok lainnya terkait soliditas pertahanan.









Timnas Arab Saudi menjaga gawangnya tetap bersih sepanjang turnamen "Khaleeji 27", selama 480 menit penuh.

Al Akhdar memuncaki Grup Satu dengan nilai sempurna setelah tiga kemenangan beruntun atas Kuwait 1-0, lalu atas Oman 3-0, dan Irak 2-0, sebelum menghadapi Qatar di semifinal dan lolos melalui adu penalti 2-3, usai imbang tanpa gol di waktu normal dan babak tambahan, kemudian menang atas Uni Emirat Arab malam ini.

Menurut jurnalis Qatar Khalid Jassem, pencapaian ini belum pernah diraih sebelum Arab Saudi, kecuali oleh Kuwait juara edisi 1974, dan Oman juara edisi 2009.









Arab Saudi juga menuntaskan misinya di edisi istimewa ini tanpa tersandung satu pun kekalahan.

Ini merupakan gelar keempat timnas Arab Saudi dalam sejarah keikutsertaannya di Piala Teluk Arab, karena memutus puasa panjang gelar sejak terakhir kali menjadi juara pada 2003.