Penyerang Prancis milik Real Madrid, Kylian Mbappe, kembali menorehkan babak baru dari kegemilangannya dalam laga-laga El Clasico, setelah merobek gawang Barcelona dalam duel yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan kesepuluh Liga Spanyol, sehingga menambah pencapaian baru ke dalam catatannya yang penuh dengan rekor.

Gol yang membawa keunggulan bagi tim kerajaan tersebut tercipta setelah Diomande melepaskan umpan silang dari sisi kiri, yang coba dihalau Gerard Martin, namun ia gagal menanganinya dengan baik, sehingga bola mengenai Mbappe yang mengubah arahnya dengan kakinya, sebelum akhirnya bersarang di dalam gawang kiper Joan Garcia.

Rekor sang bintang Prancis tidak berhenti pada robeknya gawang dalam duel yang dinanti ini, sebab jaringan "Stats Foot" Prancis mengungkap pencapaian gol baru yang diraih penyerang Real Madrid itu di level liga-liga besar Eropa.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa Mbappe meningkatkan koleksinya menjadi 257 gol di lima liga besar Eropa selama perjalanan profesionalnya, melampaui legenda Real Madrid terdahulu, Raul Gonzalez, yang mencetak 256 gol.

Jaringan itu menambahkan bahwa Barcelona termasuk salah satu tim yang paling banyak kebobolan gol dari Mbappe dalam laga-laga resmi, setelah gawangnya bergetar di hadapan sang bintang Prancis sebanyak 13 kali, dan satu-satunya yang melampauinya dalam daftar ini hanyalah Montpellier, yang kebobolan 15 gol.

Koleksi gol Mbappe ke gawang Barcelona setara dengan golnya ke gawang Monaco dan Lyon, menurut statistik yang sama, sebagai indikator ketajaman mencolok penyerang Prancis itu di hadapan tim Catalan tersebut.

Dalam konteks terkait, akun "Mister Chip" yang berspesialisasi dalam statistik menyoroti awal perjalanan luar biasa Mbappe dalam laga-laga El Clasico, setelah ia mencetak 7 gol dalam 7 laga pertamanya di duel bersejarah antara Real Madrid dan Barcelona.

Akun tersebut menjelaskan bahwa hanya tiga pemain yang sebelumnya pernah meraih pencapaian ini sepanjang sejarah El Clasico yang membentang lebih dari 124 tahun, dan mereka semua melakukannya lebih dari 75 tahun yang lalu, yaitu Bernabeu pada 1916, Samitier pada 1932, dan Pahino pada 1951.

Dengan demikian, Mbappe menempatkan namanya bersama kelompok langka para pemain dalam catatan El Clasico, menegaskan kemampuannya untuk meninggalkan jejak golnya dalam salah satu duel paling terkenal dan kompetitif di sepak bola dunia.











