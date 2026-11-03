Miguel Angel Corona, penasihat olahraga Panathinaikos, menegaskan bahwa duel Real Madrid melawan AEK Athena di Liga Champions Eropa akan digelar di tengah atmosfer suporter yang membara, sembari menyoroti kekuatan fisik besar yang dimiliki tim Yunani itu, namun ia menilai bahwa kecepatan serangan Los Blancos bisa menjadi pembeda dalam laga tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Miguel Angel Corona memiliki pengetahuan yang baik tentang kedua tim yang akan bertemu, setelah ia meniti karier di akademi Real Madrid, sebelum pindah ke Athena, tempat ia melanjutkan keterikatannya dengan klub Panathinaikos dalam posisi penasihat olahraga, usai menangani manajemen teknis klub selama satu musim. Pengalaman inilah yang menjadikannya sumber terpercaya untuk menganalisis sepak bola Yunani, khususnya tim AEK, lawan Los Blancos berikutnya di turnamen Eropa.

Corona mengatakan: "Tepat satu tahun lalu, Rafa Benitez menangani kepelatihan tim, sementara saya mengemban jabatan direktur olahraga. Saya rasa kami berhasil mencapai target yang ditetapkan, sebab tim tengah melewati fase yang sangat sulit, tetapi Rafa mampu membawanya tampil di turnamen Eropa dan mencapai babak 16 besar, sebuah pencapaian yang tidak terwujud sejak 16 tahun lalu." Setelah klub mengubah haluannya pada musim panas lalu, Corona sepakat untuk melanjutkan tugasnya di Athena sebagai penasihat olahraga klub dan dewan direksinya.

Dengan posisinya di dalam sepak bola Yunani, Corona memiliki pandangan yang jelas tentang karakter kompetisi di sana, di mana ia mengatakan: "Sepak bola Yunani bercirikan panas yang luar biasa dan emosi yang besar. Ini negara yang sangat bergairah terhadap olahraga, dan laga-laga besar meninggalkan dampak yang luar biasa, baik di saat-saat euforia dan perayaan maupun di waktu-waktu penuh ketegangan."

Pertandingan berikutnya AEK Champions League 12.45 RMA

Atmosfer penuh semangat ini juga tercermin pada kompetisi Liga Yunani, di mana laga-laga tim besar kerap dipimpin oleh wasit asing, serta diberlakukannya pembatasan kehadiran suporter tim tamu di stadion.

Corona menambahkan: "Negara ini mengerahkan upaya untuk menjamin keamanan, lalu bekerja mengembangkan sepak bola dan meningkatkan kualitasnya."

Terkait persaingan memperebutkan gelar Liga Yunani, Corona memperkirakan bahwa persaingan musim ini akan lebih terbatas di antara lebih sedikit tim dibandingkan musim-musim sebelumnya, setelah tugasnya selama tahun lalu di dalam struktur manajemen Panathinaikos turut andil mengembalikan tim ke puncak sepak bola Yunani.

Panathinaikos belum meraih gelar liga sejak 16 tahun lalu, tetapi saat ini memuncaki klasemen setelah kemenangannya atas AEK pada akhir pekan lalu.

Corona mengatakan: "Tampaknya persaingan akan lebih terbatas antara Panathinaikos dan Olympiacos. Terlihat pula keunggulan ekonomi kedua klub dibandingkan tim-tim lainnya."

Corona menilai bahwa kondisi ini berdampak pada AEK, yang mengalami tuntutan tampil di Liga Champions Eropa, di samping absennya salah satu unsur terpentingnya, yaitu Pineda, seraya menjelaskan: "Bagi saya, dia adalah ruh tim. Struktur dasar tim masih hampir sama, dengan kehadiran dua bek tengah yang memiliki kekuatan besar, serta para penyerang yang memiliki kemampuan fisik luar biasa, seperti Jovic yang menemukan tempatnya yang tepat, dan Vargas, tetapi gelandang jangkar merupakan unsur yang sangat penting dalam cara kerja tim. Saya rasa mereka sangat merasakan ketiadaannya."

Corona juga memuji kinerja yang ditampilkan Javier Ribalta, direktur olahraga klub AEK, dengan mengatakan: "Dia menampilkan kinerja yang luar biasa."

Mantan pemain sepak bola itu meyakini bahwa level kompetisi di Yunani lebih tinggi daripada yang biasa dipikirkan, di mana ia mengatakan: "Liga Yunani tidak tergolong dalam lima liga besar Eropa, dan itu hal yang jelas, tetapi ia unggul dengan level yang mencolok atas liga-liga negara Teluk, bahkan Liga Turki sekalipun. Levelnya sangat tinggi, terutama di antara tim-tim besar."

Mengenai duel yang dinantikan melawan Real Madrid, Corona menyoroti kekuatan fisik besar yang dimiliki AEK, namun ia menilai bahwa Los Blancos memiliki senjata yang bisa memberinya keunggulan, seraya menjelaskan: "Ini tim yang memiliki ritme yang sangat cepat, baik dari segi tempo pertandingan maupun kesiapan fisik. Dua bek tengahnya sangat kuat, dan kedua penyerangnya, jika bermain bersama, sulit ditangani karena kekuatan fisik mereka. Namun kecepatan yang dimiliki Real Madrid di lini depan bisa menjadi pembeda."

Ada faktor lain yang tidak boleh diabaikan, menurut Corona, yaitu atmosfer suporter yang dinanti selama pertandingan, di mana ia mengatakan: "Atmosfernya akan menakjubkan. Pada malam-malam seperti ini, sepak bola Yunani mampu menunjukkan kepada seluruh Eropa bahwa ia memiliki tim, suporter, dan gairah yang besar. Suporter akan bereaksi dengan kuat terhadap pertandingan, dan atmosfernya akan sangat membara."

Corona berharap bisa menyaksikan pertandingan dari tribun stadion, sebab hubungan emosionalnya dengan Real Madrid masih kuat, berkat kariernya yang meniti di akademi Los Blancos, dan ia menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Saya berharap bisa menyaksikan mereka. Saya mendoakan segala keberhasilan bagi mereka, bukan hanya di pertandingan ini, tetapi saya berharap mereka mencapai final dan meraih gelar."