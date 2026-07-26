Ajax Amsterdam menutup pintu secara permanen bagi korban pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, sehingga situasi pemain yang telah mengakhiri keterikatannya dengan klub kerajaan tersebut kian rumit.

Pemain asal Spanyol, Dani Ceballos, mengakhiri perjalanannya bersama Real Madrid setelah 9 tahun ia habiskan di barisan klub kerajaan itu, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama untuk memutus kontrak yang sebelumnya berlaku hingga tahun 2027, sehingga pemain tersebut menjadi bebas terhitung sejak 1 Juli mendatang.

Langkah tersebut diambil berdasarkan keinginan direktur teknik asal Portugal, Jose Mourinho, yang menyingkirkan pemain itu dari perhitungannya untuk musim baru.

Pemain tersebut sempat sangat dekat untuk pindah ke Ajax pada bursa transfer musim panas saat ini, namun sebuah laporan media menegaskan bahwa klub Belanda itu mundur secara permanen dari negosiasi kontrak dengan gelandang tersebut.

Menurut surat kabar "Marca", klub Belanda itu mengakhiri komunikasi intensif dan penantian selama berminggu-minggu setelah gagal menerima jawaban positif dari pemain asal Andalusia tersebut.

Klub Belanda tersebut mencapai kesepakatan finansial awal dengan Real Madrid terkait kepindahan pemain itu, sementara ia masih terikat kontrak dengan klub Spanyol tersebut, namun transfer itu tidak terjadi karena tuntutan sang pemain.

Kendala utama dalam kepindahan Ceballos terletak pada sulitnya mengakhiri kontraknya dengan Real Madrid sebelum langkah tersebut dilakukan, dan yang membuat urusan semakin rumit adalah keraguan pemain yang terus berlanjut, karena ia tidak sepenuhnya yakin bahwa Ajax adalah tujuan ideal untuk melanjutkan perjalanan kariernya di lapangan hijau.

Setelah manajemen Ajax jenuh dengan ketidakpastian dan tetap membiarkan tawarannya terbuka tanpa mendapatkan jawaban yang jelas, mereka pun mundur dari meja negosiasi.

Dengan keputusan final ini, Ajax memutus hubungannya sepenuhnya dengan Ceballos, dan ia harus mencari opsi lain untuk menentukan masa depan kariernya di lapangan hijau.