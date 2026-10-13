Duel Galatasaray melawan Barcelona sudah mencatatkan sejarah dalam sepakbola Turki, bahkan sebelum pertandingan dimulai, setelah harga tiket laga ini menorehkan angka rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut surat kabar Mundo Deportivo, pertandingan yang dinantikan ini menjadi yang termahal dalam sejarah sepakbola di Turki.





Galatasaray akan menjamu Barcelona pada Selasa malam ini, dalam rangkaian matchday kedua fase liga Liga Champions, di tengah antusiasme besar publik untuk menyaksikan tim besutan Hansi Flick.

Surat kabar Spanyol tersebut menyebutkan bahwa harga sebagian tiket mencapai 75 ribu lira Turki, setara dengan sekitar 1.360 euro, sebuah angka rekor yang mencerminkan besarnya animo untuk menyaksikan tim Catalan di Istanbul.

Meski harga melonjak tinggi, seluruh tiket yang dijual habis terjual, sehingga Stadion "Rams Park", markas Galatasaray, akan dipenuhi penonton secara penuh, karena kapasitas resminya mencapai 53.387 penonton.

Tiket kategori "Deluxe" memuncaki daftar harga dengan sekitar 1.360 euro, disusul kategori "Lux" seharga 1.223 euro, lalu kategori "Classic" dengan harga 1.178 euro.

Harga kategori lainnya bervariasi antara 906 dan 407 euro, sementara harga kategori yang lebih rendah berkisar antara 272 dan 63 euro, dengan harga tiket termurah mencapai sekitar 51 euro.

Dampak dari tingginya animo terhadap pertandingan ini juga merembet ke sisi keamanan, setelah polisi Turki menahan 9 orang di Istanbul karena dicurigai terlibat dalam penjualan kembali tiket laga tersebut secara ilegal.

Berdasarkan laporan "Mundo Deportivo" yang mengutip kantor berita Anadolu dan Demiroren, polisi melakukan operasi tersebut pada hari Senin, setelah menerima informasi mengenai kemungkinan adanya praktik penjualan kembali tiket.

Petugas kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para tersangka dan tempat tinggal mereka, sebelum menahan dan membawa mereka ke kantor polisi untuk melengkapi proses hukum.

Penyelidikan juga difokuskan pada prosedur pengaturan akses masuk ke stadion, di tengah persiapan keamanan yang ketat untuk laga Eropa yang dinantikan tersebut.







