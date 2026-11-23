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Carsten Ramelow, presiden serikat pemain Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), turut mengkritik penanganan Jamal Musiala dan mengecam keras para petinggi Bayern.

Para petinggi Bayern mengirimkan "sinyal buruk" melalui cara mereka menangani Musiala, kata mantan pemain tim nasional itu kepada RTL/Sky Sport. Ia menegaskan: "Saya rasa para petinggi benar-benar mencetak gol bunuh diri dalam hal ini."

Ramelow (52) menuding anggota dewan pengawas Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, dan rekan-rekannya melupakan Musiala sebagai manusia di balik sosoknya sebagai pemain. "Saya sungguh kasihan kepada anak itu," katanya. "Yang dilupakan banyak orang adalah, meskipun para pemain sekarang menghasilkan jauh lebih banyak uang dibandingkan pada masa kami, mereka semua hanyalah manusia. Dalam sepakbola pun, kondisi mental sangat penting." Kritik dari pihak klub sendiri itu, menurutnya, "tidak membantu". Sebaliknya, ia berkata: "Saya rasa dampaknya masih akan membekas."

Hal itu juga berlaku bagi citra Bayern. "Bayern sebenarnya selalu dikenal sebagai klub yang sangat peduli dan telah membantu banyak mantan pemain. Mendengar hal seperti ini sekarang tentu merupakan pertanda buruk," kata Ramelow. "Membahas persoalan seperti ini secara terbuka sebenarnya tidak sesuai dengan Bayern. Itu tidak seharusnya dilakukan."

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Ramelow juga menolak gagasan, yang terutama dikemukakan Rummenigge, bahwa kontrak Musiala dapat disesuaikan jika sang pengatur permainan tidak dapat kembali tampil dengan kemampuan penuh akibat penyakit neurologisnya. "Satu hal harus ditegaskan: kontrak tetaplah kontrak. Kontrak itu ditandatangani kedua belah pihak dan tidak bisa diganggu gugat."