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Asisten pelatih Bayern Munich Aaron Danks memuji pelaksanaan rencana permainan dan kendali timnya meski tiga pemain mengalami cedera baru dalam hasil imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund. Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Michael Olise semuanya terpaksa ditarik keluar dalam laga Klassiker yang menguras tenaga.

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Danks mengelola skuad di tengah Klassiker yang kacau

Pelatih kepala sementara Aaron Danks kembali memimpin Bayern Munich tanpa Vincent Kompany dalam laga Klassiker papan atas melawan Borussia Dortmund pada Sabtu. Pertandingan berakhir imbang 2-2 secara dramatis setelah Fabio Silva mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90.

Laga di Allianz Arena itu menguras fisik skuad Bayern yang sudah kekurangan pemain.

Danks harus melakukan beberapa penyesuaian taktik akibat masalah kebugaran yang muncul di tengah pertandingan.

Tiga cedera mengganggu rotasi Bayern

Daftar pemain Bayern yang cedera semakin panjang setelah Ismael Saibari dan Serge Gnabry sama-sama harus ditarik keluar pada babak pertama. Saibari mengalami cedera saat mengejar bola muntah dari tembakannya yang ditepis, sementara Gnabry tertatih-tatih meninggalkan lapangan beberapa menit kemudian.

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Masalah Bayern bertambah ketika pemain sayap Michael Olise juga diganti menjelang akhir pertandingan setelah mengalami cedera ringan.

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Nathaniel Brown dan Josip Stanisic harus dimainkan lebih awal untuk menjaga struktur permainan tim.

Danks tetap bangga dengan penerapan taktik tim

Meski situasinya kacau, Danks memuji disiplin taktik tim dan kendali mereka atas permainan secara keseluruhan. "Perasaan saya campur aduk. Kami sangat puas dengan penampilan kami, terutama pada babak kedua. Kami mengendalikan pertandingan dengan baik," kata Danks.

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"Dortmund memiliki keseimbangan pertahanan yang baik, tetapi menurut saya hari ini kami menemukan banyak cara untuk menciptakan peluang."

"Tentu saja kami kecewa pada akhirnya karena tidak menang, tetapi saya bisa mengatakan kepada para pemain bahwa penampilan mereka sudah tepat. Kami melakukan banyak hal dengan benar," tegas pria asal Inggris itu.

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Bayern yang kekurangan pemain bersiap menghadapi ujian di Eropa

Bek sayap Nathaniel Brown sependapat dengan Danks dan mengakui bahwa pergantian pemain lebih awal membuat babak pertama sulit dilalui.

Bayern tetap memimpin klasemen Bundesliga di atas Dortmund berkat keunggulan selisih gol.

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Bayern kini mengalihkan perhatian ke laga tandang Liga Champions melawan Atletico Madrid pada Selasa.