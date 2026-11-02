Pemain asal Argentina Franco Mastantuono mengantar timnya Fiorentina meraih kemenangan dramatis atas Sassuolo dengan skor 4-2, setelah mencetak gol penentu pada menit ke-79, sehingga ikut mengakhiri rangkaian tiga kekalahan beruntun timnya, sebelum Victor Valdepenas menutup pesta empat gol dengan mencetak gol pertamanya bersama tim pada masa tambahan waktu.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Stadion Mapei di kota Reggio Emilia menjadi saksi pertemuan antara Sassuolo dan Fiorentina, dua tim yang paling menderita di sektor pertahanan di Liga Italia, dalam laga langsung antara dua tim yang tidak puas dengan hasil mereka, dan berupaya memulihkan keseimbangan serta kembali ke jalur yang benar.

Kedua tim memulai pertandingan dengan kehati-hatian yang sama, di tengah upaya masing-masing untuk mengukur kekuatan lawan, yang menyebabkan peluang jelas pertama datang terlambat, kecuali percobaan Mastantuono yang dipinjam dari Real Madrid pada menit keenam.

Kehati-hatian ini memaksakan tempo yang lambat pada laga, sementara pemain Argentina Mastantuono berusaha, melalui akselerasi dan kecepatannya, memberikan kehidupan pada pertemuan antara kedua tim.

Tim tamu menutup rapat ruang-ruang kosong, sementara Sassuolo, meski intens bergerak di lini tengah, tidak menemukan celah serangan yang jelas, meski secara bertahap mulai maju ke depan.

Namun Laurente tidak ragu memanfaatkan peluang yang tersedia baginya pada menit ke-25, setelah Esposito melepaskan serangan balik dengan umpan yang matang.

De Gea keluar dari gawangnya untuk mencoba melindungi jalanya, tetapi ia tidak mampu mencegah pemain Prancis itu mencetak gol keunggulan bagi Sassuolo.

Ndeye mencoba membalas dengan cepat usai serangan terorganisir yang dipimpin Mastantuono di dalam kotak penalti, tetapi Pellegrino berhasil menyamakan kedudukan sebelum akhir babak pertama.

Pada menit ke-47, penyerang itu menerima umpan dari Ndeye, dan berhasil melindungi bola dari Candé, sebelum merobek gawang Turati dari jarak dekat, sehingga babak pertama berakhir imbang 1-1.

Setelah menciptakan gol penyama kedudukan untuk Pellegrino, Ndeye berusaha mengandalkan kemampuan individunya pada babak kedua, dan berhasil memberikan keunggulan 2-1 bagi Fiorentina pada menit ke-50, dengan tembakan keras kaki kanannya dari tepi kotak penalti.

Sebaliknya, Aquilani menolak menyerah, dan memutuskan memperkuat naluri menyerang Sassuolo dengan menurunkan Pierini juga mulai menit ke-59, sementara Mastantuono terus menembus kotak penalti lawan, dan membuat tuan rumah cemas dengan tembakan kaki kirinya yang dibelokkan pertahanan menjadi sepak pojok.

Namun perubahan taktik yang dilakukan Sassuolo terbukti efektif, setelah tim kembali hidup dalam serangan, dan Matić berhasil pada menit ke-65 menciptakan gol penyama kedudukan bagi Laurente, yang bersikeras memanfaatkan peluang dan mencetak gol pribadi keduanya dengan tembakan dari sudut sempit, sehingga skor menjadi 2-2.

Setelah penantian panjang, dan dengan terus bergeraknya ia di area Sassuolo, Mastantuono berhasil menentukan keunggulan Fiorentina secara meyakinkan pada menit ke-79.

Serangan dimulai dari pergerakan João Mário di sisi kiri, sebelum ia mengoper bola kepada Pedro Gonçalves, yang pada gilirannya menyiapkannya untuk bintang Argentina itu, lalu menembak dengan kaki kirinya ke gawang Turati, mencetak gol ketiga bagi Fiorentina.

Pertahanan Sassuolo terpaksa mengawal Mastantuono dengan ketat hingga nyaris peluit akhir, dan meski ia berupaya menemukan ruang yang tepat untuk membalikkan keadaan demi keuntungannya, pada akhirnya ia menyerah.

Pada menit ke-94, Valdepenas mencetak gol pertamanya bersama Fiorentina, sehingga menuntaskan laga dengan skor 4-2, setelah Pedro Gonçalves menciptakan serangan baru, yang di dalamnya ia mengoper bola kepada Ndour, yang mengirimkan umpan silang ke tiang jauh, tempat pemain Spanyol itu telah menunggunya untuk menempatkannya ke dalam gawang.