Real Madrid akan diwajibkan membayar bonus tambahan kepada Leipzig, jika pemain asal Pantai Gading Yan Diomande berhasil memenangi penghargaan Ballon d'Or selama masa kebersamaannya dengan tim Los Blancos.

Perekrutan Yan Diomande oleh Real Madrid pada musim panas lalu merupakan salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer, setelah klub Los Blancos menggelontorkan dana yang sangat besar untuk mendapatkan jasa pemain yang datang dari Leipzig itu, yang meski kariernya di dunia sepak bola level tertinggi masih singkat, berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain sayap paling menjanjikan di dunia.

Angka finansial dari transfer tersebut pun tidak biasa, di mana nilai awalnya mencapai 125 juta euro, dengan kemungkinan meningkat hingga 140 juta euro jika beberapa syarat dan variabel terpenuhi.

Jaringan "Sky Sports Jerman" mengungkap bahwa salah satu syarat tersebut adalah kemenangan pemain sayap asal Pantai Gading itu atas penghargaan Ballon d'Or selama masa ia bermain dengan seragam Real Madrid.

Berdasarkan apa yang dilaporkan jaringan Jerman tersebut, Real Madrid akan diwajibkan membayar 2,5 juta euro kepada Leipzig, jika Diomande berhasil meraih penghargaan bergengsi itu.

Bonus ini muncul berdasarkan syarat yang diminta oleh Marcel Schäfer, direktur olahraga klub Jerman itu, selama negosiasi dengan klub yang dipimpin oleh Florentino Perez.

Setelah awal musim yang sempat memunculkan sejumlah keraguan akibat sedikitnya penampilan dan rasa gugupnya di dalam lapangan, Diomande meledak dalam beberapa pekan terakhir, terutama sejak hukuman larangan bermain terhadap Vinicius Junior di Liga Spanyol, menyusul insiden menjambak rambut Saliba dalam pertandingan melawan Villarreal.

Pemain itu berhasil mencetak gol atau membuat satu assist dalam lima dari enam pertandingan terakhir yang dilakoni tim yang diarsiteki Jose Mourinho.

Diomande telah menjalani 14 pertandingan musim ini, tujuh di antaranya ia mulai sebagai starter, dengan mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist, namun yang lebih penting dari angka-angkanya adalah pengaruh besar yang diciptakan kehadirannya di dalam lapangan terhadap penampilan tim.

Komitmen defensif pemain sayap asal Pantai Gading itu, di samping kemampuan yang ia tunjukkan ketika menguasai bola, juga memberikan dorongan baru bagi Real Madrid.

Perbandingan antara dirinya dan Vinicius Junior pun menjadi hal yang tak terhindarkan, di mana kesan dan statistik menegaskan bahwa Diomande saat ini unggul dalam perebutan tempat di susunan pemain inti, mengingat level yang ditampilkan kedua pemain pada periode saat ini.

Meskipun Diomande, yang berusia 19 tahun, masih memiliki perjalanan panjang bersama timnas Pantai Gading, dan masih memiliki banyak hal untuk ditunjukkan dan dibuktikan, penampilan mencoloknya selama bulan terakhir menyita perhatian secara kuat.

Tekanan yang muncul akibat statusnya sebagai salah satu pemain termahal dalam sejarah sepak bola akan tetap hadir sepanjang kariernya, namun levelnya di dalam lapangan akan menentukan apakah angka finansial raksasa yang dikeluarkan untuk merekrutnya akan terlihat berlebihan atau tidak.