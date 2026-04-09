Penampilan Arne Slot dihujat habis-habisan: 'Ini benar-benar tidak bisa diterima!'

René van der Gijp dan Valentijn Driessen mengkritik penampilan Arne Slot pada Kamis malam dalam siaran Vandaag Inside, setelah pertandingan Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Liverpool. Menurut Van der Gijp, Slot tampak seperti instruktur renang.

“Saya melihatnya mengenakan kaos itu setelah pertandingan,” Driessen memulai ceritanya. “Itu tidak pantas. Dia kan pelatih Liverpool!”

“Dia berdiri di sana seperti instruktur renang!” sambung Van der Gijp, tamu tetap acara tersebut. “Dalam pertandingan pertamanya bersama Feyenoord, saat tandang melawan Willem II, dia juga mengenakan kaos,” lanjut pakar sepak bola itu.

“Pada konferensi pers berikutnya, saya ada di sana dan atas saran istri saya, saya mengatakan bahwa itu tidak boleh. Pelatih Feyenoord tidak boleh berdiri di pinggir lapangan dengan kaos dari Zeeman.”

“Jadi setelah itu dia tidak pernah lagi memakai kaos. Sekarang dia memakai kaos itu lagi. Dia benar-benar sudah kehilangan arah. Seorang pelatih Liverpool tidak boleh berdiri dengan kaos dari Zeeman,” pungkasnya.