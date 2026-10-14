Penalti dan offside: apakah Real Madrid dirugikan dua kali dalam gol ketiga Roma?

Laga antara Real Madrid dan Roma di Liga Champions diwarnai sebuah keputusan kontroversial dari perangkat pertandingan, tepat sebelum tim Italia itu mencetak gol ketiga.

Real Madrid bertandang ke markas Roma pada hari Rabu ini, di Stadion Olimpico, ibu kota Italia, dalam laga pekan kedua fase liga Liga Champions.

Pada menit ke-58, pemain Belanda Donyell Malen mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga bagi tim ibu kota Italia tersebut, setelah lolos dari jebakan dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper Real Madrid asal Belgia, Thibaut Courtois.

Wasit asal Prancis, Francois Letexier, awalnya menganulir gol itu karena menilai Malen berada dalam posisi offside, sebelum akhirnya mengesahkannya setelah meninjau tayangan video, di tengah protes para pemain Los Blancos.

Protes tersebut bukan hanya soal posisi offside Malen, tetapi juga karena tidak diberikannya penalti untuk tim Ibu Kota Spanyol itu sebelum Roma mencetak gol ketiga.

Para pemain Los Merengues memberi tahu Letexier bahwa gelandang Inggris Jude Bellingham seharusnya mendapat hadiah penalti setelah dilanggar di dalam kotak penalti Roma, namun hal itu juga ditolak oleh wasit asal Prancis tersebut.