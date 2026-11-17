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Bek Barcelona asal Prancis, Jules Kounde, semakin dekat untuk pulih sepenuhnya dari cedera yang membuatnya absen lebih dari sebulan, padahal awalnya ia diperkirakan hanya akan menepi selama satu pekan. Ia kini siap mendapatkan izin medis pada akhir pekan ini, bertepatan dengan laga melawan Villarreal di Camp Nou.

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Menurut laporan surat kabar Spanyol AS, pemulihan Kounde mengalami keterlambatan yang tidak terduga, meski cederanya tidak lebih dari keseleo tingkat pertama pada pergelangan kaki kiri yang dideritanya saat menghadapi Real Betis pada 17 Oktober lalu. Akibatnya, masa absennya membengkak hingga hampir lima pekan.

Petinggi Barcelona berusaha mencari tahu penyebab keterlambatan besar dalam kembalinya sang pemain, terlebih cedera semacam ini biasanya hanya membutuhkan waktu pemulihan antara 7 hingga 10 hari. Namun, penyebab utamanya adalah upaya mempercepat kembalinya Kounde jelang laga El Clasico, yang digelar hanya enam hari setelah ia mengalami cedera.

Saat itu, Hans Flick tidak memiliki opsi yang tersedia di posisi bek kanan, mengingat Eric Garcia juga dipastikan absen. Kondisi tersebut membuatnya sangat membutuhkan jasa bek asal Prancis itu dalam laga melawan Real Madrid.

Kounde pun benar-benar berupaya kembali lebih cepat, bahkan sampai memaksakan diri untuk tampil dalam pertandingan tersebut. Namun, ia akhirnya harus mundur karena masih merasakan nyeri. Tim medis juga menolak menggunakan suntikan lokal sebagai solusi cepat untuk mempercepat pemulihannya, apalagi sang pemain sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan opsi tersebut.

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Hambatan ini membuat tahapan pemulihan selanjutnya berjalan lebih lambat, karena tanda-tanda negatif terus muncul dan rasa nyeri tidak kunjung hilang sebagaimana mestinya. Tim medis pun memutuskan menunda kembalinya Kounde hingga ia dipastikan pulih sepenuhnya tanpa masalah apa pun.

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Kondisi sang pemain baru membaik sesuai harapan pada awal pekan ini, ketika ia mampu menjalani latihan tanpa merasakan nyeri sedikit pun di pergelangan kakinya. Tanda-tanda pemulihannya juga sangat positif, sehingga fokus saat ini tertuju pada perolehan izin medis pada Minggu mendatang, sebelum laga melawan Villarreal.

Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa Kounde tetap datang ke kompleks latihan klub dalam beberapa hari terakhir, meski para pemain lain mendapat jatah libur latihan, sebagai bagian dari upayanya memulihkan kebugaran fisik.

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Bek asal Prancis itu tidak ikut dalam latihan bersama tim pada Senin lalu, tetapi ia diperkirakan akan bergabung dengan rekan-rekannya pada Kamis jika semuanya berjalan sesuai rencana, bertepatan dengan kembalinya para pemain yang membela tim nasional ke sesi latihan.

Kembalinya Kounde menjadi suntikan penting bagi Hans Flick, yang sudah kembali mendapatkan jasa Andreas Christensen dan Eric Garcia di lini belakang. Dengan demikian, ia semakin dekat untuk memiliki lebih banyak opsi di sektor pertahanan sebelum kompetisi kembali bergulir.