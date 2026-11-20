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Pelatih AZ, Leeroy Echteld, belum bisa mengandalkan Kees Smit. Gelandang berusia 20 tahun itu mengalami kemunduran dalam pemulihannya dan 'kemungkinan besar' tak akan bermain lagi tahun ini.

Smit absen selama sebulan akibat cedera pangkal paha sebelum kembali bermain sebagai pemain pengganti dalam laga Liga Europa melawan Juventus pada 5 November. Tiga hari kemudian, ia juga bermain sekitar setengah jam saat AZ menjamu FC Groningen.

Menit-menit bermainnya melawan Groningen kemungkinan menjadi yang terakhir baginya tahun ini, kecuali terjadi sesuatu yang sangat tak terduga. "Melihat cara Kees tampil sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan terakhir, Anda tentu ingin Kees berada di lapangan," kata Echteld melalui kanal resmi AZ.

"Kami juga telah melakukan segala cara agar ia tetap fit, tetapi ternyata kondisinya tidak sebaik yang kami kira." Selain Smit, Lewis Schouten juga tidak akan tersedia lagi pada 2026. Bek itu mengalami cedera saat melawan Juventus.

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"Lewis juga tampil sangat baik musim ini, jadi ini sangat disayangkan baginya," lanjut Echteld. "Kalau mereka masih bisa bermain sebelum jeda musim dingin, itu akan menjadi bonus, tetapi kami sangat kecewa dengan situasi ini."

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Selain dua pemain tersebut, Echteld juga tidak bisa mengandalkan Weslley Patati dan Jizz Hornkamp. Wouter Goes dan Valdemar Byskov akan kembali tersedia pada Minggu, saat AZ bertandang ke markas Sparta Rotterdam.

"Goes tetap berada di Alkmaar karena keluhan ringan, telah berlatih untuk memulihkan kebugarannya, dan bisa bermain lagi pada Minggu," tulis AZ. "Byskov pulang lebih awal dari tugasnya bersama tim nasional Denmark dan hari ini juga tampak bugar di lapangan."

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AZ bersaing dengan baik di Eredivisie dengan menempati posisi kelima, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen PSV. Tim asuhan Echteld juga memasuki jeda internasional dengan perasaan positif setelah meraih kemenangan luar biasa 4-3 atas FC Groningen .

"Meski kami memainkan beberapa pertandingan bagus belakangan ini, hasilnya tidak berpihak kepada kami," kata Echteld, yang timnya kalah dari FC Twente dan Ajax pada laga-laga sebelumnya.

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"Ketika Anda tertinggal 1-3 di kandang lalu mampu membalikkan keadaan menjadi 4-3, itu pencapaian yang sangat hebat. Kami menunjukkan daya juang dan karakter yang luar biasa dalam pertandingan itu," ujar Echteld. Lawan mereka, Sparta, saat ini berada di posisi ke-12.