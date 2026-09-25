Michael Reiziger mendapat kritik keras pada Jumat malam setelah hasil imbang tanpa gol Jong Oranje melawan Jong Norwegia. Tim asuhan Reiziger harus menang di De Adelaarshorst untuk menjaga peluang lolos ke Piala Eropa U-21 tetap berada di tangan sendiri, tetapi hanya mampu bermain 0-0. Para penonton menyerang Reiziger karena sebuah 'blunder' pada fase akhir pertandingan.

Pelatih tim nasional itu menggunakan tiga momen pergantian sepanjang babak kedua dan setiap kali hanya memasukkan satu pemain baru ke lapangan. Ernest Poku digantikan Aymen Sliti pada menit ke-66, Devin Haen sepuluh menit kemudian digantikan Lequincio Zeefuik, dan pada menit ke-83 Sean Steur masuk menggantikan Kees Smit.

Dengan begitu, Reiziger telah menghabiskan tiga momen pergantian yang diizinkan, padahal ia baru melakukan tiga dari maksimal lima pergantian. Dalam sepak bola profesional, tim boleh mengganti lima pemain, tetapi pergantian itu harus dilakukan dalam maksimal tiga jeda pertandingan; pergantian saat jeda babak tidak dihitung sebagai momen pergantian.

Itu berarti Reiziger sebenarnya masih memiliki dua pergantian tersisa pada menit-menit penentuan laga, tetapi tidak lagi bisa menggunakannya. Karena itu, sang pelatih tim nasional misalnya tidak bisa lagi memasukkan penyerang tambahan seperti Thom van Bergen pada saat Jong Oranje justru harus habis-habisan untuk memaksakan gol pembuka yang sangat dibutuhkan.

Di media sosial, banyak reaksi heran terhadap cara Reiziger menangani situasi itu. "Reiziger dengan tiga pergantian tunggal juga malah mengacaukan ketiga momen pergantiannya. Mantap, bung," tulis seorang penonton, sementara yang lain mencatat bahwa pelatih tim nasional itu "sudah menggunakan tiga momen pergantian, tetapi masih punya dua pergantian tersisa" dan menambahkan: "Tendang orang itu keluar!"

Terlepas dari kebijakan pergantian pemain, ada pula kritik terhadap performa di bawah Reiziger. "Dengan segala hormat untuk Michael Reiziger, tapi saya masih belum benar-benar paham kenapa dia harus menjadi pelatih tim nasional kami. Jong Oranje antara harapan dan kecemasan, sayang sekali dengan semua talenta ini," tulis penonton lainnya.

Jong Oranje memang mendapat peluang untuk memenangkan pertandingan melawan Norwegia. Devin Haen sudah memperoleh peluang besar di awal laga setelah umpan terobosan dari Dave Kwakman, sementara Gjivai Zechiël dan Ernest Poku juga sempat merepotkan, tetapi pertahanan Norwegia pada akhirnya tetap bertahan.

Akibat hasil 0-0 itu, Belanda mengecewakan di posisi keempat grup kualifikasi dan tidak lagi memegang nasib lolos ke putaran final Piala Eropa. Untuk finis di posisi kedua, yang bisa membuka peluang ke play-off, Jong Oranje kini bergantung pada kehilangan poin Jong Israel, sementara Belanda sendiri sudah tidak akan lagi menghadapi Israel; jika kehilangan poin itu tidak terjadi, Jong Oranje tidak akan bisa lagi mencapai posisi tersebut. Jong Norwegia sudah memastikan kelolosan berkat hasil ini.











