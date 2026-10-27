Beberapa jam setelah seremoni bersejarah yang menobatkan Harry Kane sebagai peraih Ballon d'Or 2026, satu-satunya suara Spanyol dalam panel juri angkat bicara untuk membongkar rahasia di balik pilihannya yang mengejutkan, sekaligus menyampaikan pesan tersirat yang mempertanyakan kelayakan bintang Inggris itu atas gelar paling bergengsi tersebut.

Jose Felix Diaz, pemimpin redaksi surat kabar Spanyol "AS" sekaligus satu-satunya wakil Spanyol dalam pemungutan suara Ballon d'Or, melontarkan kejutan besar lewat komentarnya atas hasil edisi paling menegangkan dalam sejarah, yang menyaksikan penobatan Harry Kane mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal yang melengkapi podium kemenangan dalam seremoni yang digelar di London.

Urutannya benar, tapi terbalik

Dalam perbincangan menarik di program terkenal "El Larguero" di radio "Cadena SER", Diaz mengisyaratkan sifat pilihannya tanpa membuka seluruh kartunya, saat ia berkata: "Urutan saya sama, tetapi dengan Kane, Mbappe, dan Lamine berada di posisi yang berbeda. Tiga pilihan teratas saya tetap sama, tetapi tidak dengan urutan yang akhirnya diumumkan."

Pemimpin redaksi "AS" itu menolak menegaskan apakah ia menempatkan Lamine Yamal atau Kylian Mbappe di posisi pertama, membiarkan pintu terbuka bagi segala spekulasi hingga hari Sabtu, saat France Football akan mempublikasikan hasil lengkap dan terperinci dari setiap pemberi suara.

Harry Kane kurang sesuatu

Diaz melancarkan pukulan keras terhadap legitimasi penobatan penyerang Inggris itu, yang menyampaikan pidato panjang dengan raut seakan tak percaya atas apa yang diraihnya, berpegang pada catatan golnya yang menakutkan sebagai argumen utama. Jurnalis Spanyol itu menegaskan bahwa ia tidak melihat Kane sebagai yang paling layak atas penghargaan tersebut.

Ia mengatakannya dengan jelas: "Saya rasa Harry Kane adalah pemain hebat, tetapi saya hampir mengira Kylian Mbappe atau Lamine Yamal yang akan menang. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi menurut saya ia kurang sesuatu."

Pernyataan yang memicu perdebatan seputar kriteria penghargaan ini: apakah angka gol saja sudah cukup, atau justru pengaruh dan karisma yang punya kata lain?

Edisi paling terbuka dalam sejarah

Diaz mengungkap ketepatan prediksinya, menegaskan bahwa ia memprediksi dengan benar 9 dari 10 pemain terbaik dalam peringkat akhir, dan menggambarkan edisi yang untuk pertama kalinya ia ikuti sebagai wakil media Spanyol ini sebagai "yang paling terbuka dalam beberapa tahun".

Ia menambahkan: "Keistimewaan edisi ini adalah bahwa lima atau enam pemain bisa saja menang. Ini merupakan salah satu edisi paling terbuka dalam sejarah."

Soal teka-teki merosotnya para pemain Spanyol, Diaz menjelaskan dalam pernyataannya kepada radio Cadena SER bahwa perolehan posisi ketiga dan kelima oleh Lamine Yamal dan Rodri sebagai pemain Spanyol terbaik dalam peringkat tersebut disebabkan oleh alasan yang sama dengan yang disebutkan presiden France Football.

Ia berkata: "Saya rasa suara untuk para pemain Spanyol sangat berdekatan, dan tidak ada satu pun pemain tim nasional yang menonjol dari yang lain. Saya rasa ini menjadi hambatan besar bagi mereka. Kemenangan di Piala Dunia pantas untuk lebih disorot."

Diaz menutup pujiannya terhadap citra sepak bola Spanyol, menilai bahwa Spanyol jelas unggul atas negara mana pun, dan bahwa Unai Simon serta Luis de la Fuente adalah dua sosok paling menonjol dalam sepak bola putra Spanyol tahun ini. Ia juga memuji apa yang ditampilkan Barcelona di sepak bola putri dengan berkata: "Apa yang dilakukan Barcelona di sepak bola putri sungguh mengagumkan", merujuk pada keberhasilan Alexia Putellas merebut kembali gelar Ballon d'Or putri.



