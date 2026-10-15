Pemilihan presiden FIFA: Mampukah Wenger menghadang Infantino?

Meski menuai reaksi keras akibat rencana gagalnya menjual saham komersial Piala Dunia kepada para investor sektor swasta, Presiden FIFA Gianni Infantino tampaknya akan kembali terpilih secara aklamasi untuk periode keempat dan terakhirnya tahun depan. Namun, apakah sebuah kejutan besar bisa terjadi?

Sejumlah figur terkemuka di dunia sepakbola Eropa menyatakan kepada BBC Sport bahwa mereka ingin mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger, maju sebagai kandidat kejutan.

Tetapi, apakah pria yang menjabat sebagai kepala divisi pengembangan global di badan tersebut sejak 2019 itu benar-benar akan menantang atasannya? Dan apa yang melatarbelakangi dukungan yang ia terima?

Dewan FIFA akan bersidang pada hari Kamis ini untuk pertama kalinya sejak munculnya skema Infantino bernama "FIFA Forward Enterprise" (FFE) yang menjerumuskan organisasi tersebut ke dalam krisis, sehingga memicu tuntutan dari para pemimpin sepakbola di Eropa, Amerika Utara, dan Asia agar ia mengundurkan diri.

Infantino akan berhadapan dengan sebagian penentang terkerasnya dalam pertemuan yang berpotensi berlangsung panas di Zurich.

Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) bersiap mengusulkan penambahan sebesar 3,4 miliar dolar (2,6 miliar pound sterling) pada alokasi dananya untuk pengembangan sepakbola.

Namun Infantino juga akan menghadapi sorotan terkait reformasi tata kelola, Asosiasi Sepakbola Inggris, pemberian penghargaan FIFA Peace Prize pada edisi pertamanya tahun lalu kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta tindakan disipliner menyusul kasus striker Amerika Serikat, Folarin Balogun.

Tetapi pertemuan itu juga akan menyoroti kegagalan hingga saat ini dalam menemukan satu figur pemersatu dengan daya tarik global untuk menantang Infantino.

Sementara para pesaing potensial seperti Victor Montagliani, Presiden Konfederasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), serta Presiden UEFA Aleksander Ceferin menyatakan bahwa mereka bukan pesaing, Infantino sibuk melakukan tur dunia untuk memperkuat posisinya.

Ekspektasi semakin menguat bahwa dengan dukungan yang ia miliki di basis pendukungnya di Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania, ia akan kembali menduduki jabatannya, meskipun ia hanya mendapat dukungan dari sekitar separuh dari 211 anggota FIFA.

Hingga kini, satu-satunya orang yang menyatakan niat untuk mencalonkan diri adalah mantan bek Tottenham, Ramon Vega, meski hanya sedikit pihak yang menilai peluangnya, jadi apakah Wenger bisa menjadi solusinya?

Di Zurich, tidak ada indikasi apa pun bahwa Wenger berencana mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA. Ia bahkan bergabung dengan Infantino dan anggota Dewan FIFA lainnya untuk makan malam di salah satu restoran di Zurich, dan sebagai anggota penting dalam tim manajemen FIFA, ia juga akan menghadiri pertemuan hari Kamis.

Ketika BBC Sport menanyakan niatnya melalui FIFA, ia tidak memberikan komentar apa pun.

Sementara itu, orang-orang terdekat pria berusia 76 tahun yang meninggalkan Arsenal pada 2018 setelah 22 tahun dan menjadi pelatih tersukses dalam sejarah klub tersebut, enggan menyampaikan pendapat mereka soal apakah ia tertarik atau tidak.

Salah satu dari mereka mengatakan kepada BBC Sport bahwa ia akan menjadi "kandidat yang ideal, tetapi keputusan ada di tangannya". Seorang pejabat tinggi FIFA menegaskan bahwa ia tidak mengetahui apakah Wenger sudah mempertimbangkan hal tersebut.

Namun jelas bahwa ia memiliki para pendukung, yang percaya bahwa ia dihormati pada tingkat tertentu di luar Eropa, sesuatu yang sangat penting jika pemberontakan yang dipimpin UEFA terhadap Infantino ingin memiliki peluang untuk berhasil.

Seorang pejabat senior di salah satu federasi nasional Eropa menyatakan kepada BBC Sport: "Dia sosok sepakbola yang brilian dan benar-benar memahami perkembangan sepakbola karena dia sendiri pernah menjalankannya."

Ia melanjutkan: "Orang-orang tidak memandangnya sekadar sebagai orang Eropa. Dia sangat dihormati di Asia, misalnya, berkat masa kerjanya di Jepang, dan banyak yang mengatakan dia kandidat paling ideal. Bagi dia, ini bukan soal uang, status, atau ego. Dia benar-benar mencintai sepakbola."

Ia menambahkan: "Dia berhasil menjalankan peran yang sulit dan dia memahami FIFA, karena itu dia akan menjadi kandidat yang benar-benar bagus. Meski begitu, posisinya sangat sulit."

Hal itu terlihat jelas di tengah dampak kasus FFE, ketika Wenger, yang secara tradisional loyal kepada Infantino, menjauhkan diri dari rencana yang gagal tersebut.

"Saya tidak terlibat dalam rencana strategis ini, dan saya pertama kali mengetahui proyek tersebut dari laporan media," demikian pernyataan Wenger saat itu.

Ia menambahkan: "Keputusan untuk menarik proyek tersebut sangat diperlukan dan tidak terbantahkan, karena saya sangat yakin pada FIFA yang independen yang mengabdi pada olahraga kita dengan komitmen, transparansi, dan integritas."

Mungkin sebagian pihak memperkirakan Wenger akan mengundurkan diri terkait kasus ini, mengingat kritik tersiratnya terhadap Infantino, sikapnya yang tidak dilibatkan, serta kecaman terhadap skema itu dari berbagai pemangku kepentingan di dunia sepakbola. Namun ia tetap bertahan di jabatannya, di mana ia mengawasi pengembangan talenta muda di akademi-akademi di enam puluh negara, selain kompetisi-kompetisi usia muda di seluruh dunia. Ia juga menjadi penasihat teknis bagi International Football Association Board (IFAB), badan yang bertanggung jawab menyusun peraturan permainan.

Wenger beberapa kali memicu kontroversi dalam perannya di FIFA, terutama karena usulan seperti Piala Dunia yang digelar setiap dua tahun, dan gagasan aturan offside "yang jelas".

Tetapi ia juga memiliki reputasi global, termasuk di Afrika, di mana Infantino belakangan mendapat dorongan besar untuk pemilihannya kembali ketika ia meraih dukungan dari seluruh 54 federasi nasional anggota setelah berjanji menambah pendanaan.

Wenger dikenal karena dukungannya terhadap para pemain Afrika saat ia menangani Arsenal, dan dukungannya terhadap Piala Dunia yang diperluas menjadi 48 tim dengan tujuan mendorong roda pembangunan di negara-negara di luar kekuatan tradisional sepakbola mendapat sambutan luas di benua tersebut.

Bahkan, pada akhir pekan Wenger berada di Tanjung Verde untuk menghadiri kongres Konfederasi Sepakbola Afrika, dan ia berkata kepada para delegasi: "Kami ingin melihat tim Afrika memenangi Piala Dunia, dan angka-angka menunjukkan bahwa hal itu mungkin terjadi."

BBC Sport diberi tahu bahwa banyak pegawai FIFA juga menginginkan Wenger menduduki jabatan tersebut, dan percaya bahwa ia mampu mengubah citra organisasi itu.

Namun pihak lain lebih skeptis. Salah satu figur berpengaruh di lingkungan FIFA menyatakan kepada BBC Sport: "Saya akan terkejut kalau Wenger memberontak terhadap orang yang menunjuknya sejak awal. Arsene memang melontarkan beberapa gagasan yang tidak konvensional. Tetapi soal mengelola sepakbola dan menjalin hubungan di tingkat politik, serta di tempat-tempat yang menuntut kemampuan mengendalikan dan mengarahkan kekuasaan, saya tidak yakin dia orang yang tepat untuk itu."

Seorang pejabat tinggi Eropa lainnya berkata: "Dia punya reputasi yang terhormat, tetapi saya tidak yakin dia mewakili masa depan. Mungkin satu periode cukup bagi dia untuk melakukan reformasi. Dia sangat dihormati di dunia sepakbola dan telah menjalankan pekerjaan yang baik dalam program-program pengembangan, tapi saya tidak tahu apakah dia akan berpisah dari Gianni atau tidak."

Jika Wenger ingin mencalonkan diri, ia memiliki waktu hingga 18 November untuk mengumumkan pencalonannya, dan ia akan membutuhkan nominasi dari setidaknya lima federasi nasional.

Perlu diingat, Wenger sebagai pelatih dikenal sebagai figur legendaris yang mengubah sepakbola Inggris dengan pendekatan visionernya dalam taktik dan nutrisi. Jadi, bisakah ia mencoba menghadirkan perubahan radikal jenis lain di FIFA?



