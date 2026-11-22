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Pernyataan Rodrigo Caetano, koordinator eksekutif umum tim-tim nasional putra Brasil di Federasi Sepak Bola Brasil, yang dilontarkan setelah kartu merah Raphinha dalam kekalahan 2-3 dari Jepang, masih terus bergema di lingkungan Barcelona.

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Kartu merah tersebut membuat sang pemain tidak bisa tampil pada laga kedua yang dijadwalkan dijalani timnas Brasil di Singapura.

"Raphinha tidak akan diizinkan pergi, dia akan tetap bersama kami. Pada prinsipnya, dia akan terus berada bersama tim, tidak ada gunanya dia pergi, karena dia salah satu pemimpin kami," kata Caetano.

Menurut harian Sport, pernyataan Caetano memicu keheranan sekaligus kekesalan di Barcelona. Namun, belakangan terungkap bahwa penyerang Brasil itu sendirilah yang memutuskan untuk tetap bertahan di pemusatan latihan timnas Brasil bersama rekan-rekannya demi memperkuat kekompakan tim dan menunda kepulangannya ke Barcelona.

Kini, masa jabatan Rodrigo Caetano sebagai penanggung jawab struktur olahraga di Federasi Sepak Bola Brasil tampaknya sudah mendekati akhir.

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Media Brasil dalam beberapa hari terakhir menjelaskan bahwa sang pejabat eksekutif bisa menanggung akibat dari serangkaian kegagalan serius yang dialami timnas Brasil di bawah arahan Carlo Ancelotti. Pemecatannya bahkan bisa tinggal menunggu hitungan hari.

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Kantor pusat Federasi Sepak Bola Brasil tengah diwarnai pergerakan dan perubahan besar. Suasana sangat tegang di antara para petinggi Brasil, yang kecewa dengan penampilan timnas yang sangat buruk, baik di Piala Dunia, di mana mereka tersingkir di babak 16 besar, hasil yang belum pernah terjadi sejak edisi Italia 1990, maupun dalam proses regenerasi yang gagal, yang mulai dijalankan pada jeda internasional bulan September dan November.

Ancelotti di Luar Zona Bahaya

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Rencana Federasi Brasil untuk saat ini tidak mencakup pemecatan Carlo Ancelotti. Sosok yang menuntut kepergian pelatih asal Italia itu adalah Romario, mantan bintang sepak bola Brasil yang kini menjabat sebagai senator, yang menjadi corong kekecewaan umum di kalangan pendukung timnas dan media.

Para petinggi Federasi Brasil ingin merestrukturisasi sektor olahraga. Karena Carlo Ancelotti memiliki kekebalan dan tidak bisa disentuh, sorotan pun beralih kepada Rodrigo Caetano, yang diberi kebebasan penuh untuk bekerja tanpa campur tangan apa pun dari para pejabat di kantor administrasi.

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Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Timnas Brasil terus merosot tanpa identitas yang jelas, dan tidak ada lagi yang mampu memahami ke mana arah tim ini.

Federasi Sepak Bola Brasil ingin memberikan dorongan baru bagi proyek tersebut sebagai persiapan menuju 2027, sembari memangkas pengeluaran internal dan menekan biaya, setelah investasi untuk timnas melampaui 45 juta euro dalam setahun terakhir. Ancelotti bahkan bisa diminta untuk melepas salah satu anggota staf kepelatihannya.

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Di lingkup internal, sikap politik Rodrigo Caetano juga tidak diterima dengan baik, karena ia dikenal sebagai salah satu pendukung paling setia keluarga Bolsonaro serta pandangan sayap kanan ekstrem dan garis keras mereka.

Sejumlah tanda suka yang ia berikan di media sosial selama pemilu terakhir, di mana sayap kanan ekstrem meraih hasil legislatif yang besar sementara Lula da Silva berhasil memenangi masa jabatan baru setelah comeback bersejarah, memicu gelombang kekesalan di lingkungan federasi.