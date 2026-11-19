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Pelatih asal Belanda Marino Pušić, juru taktik Al Ahli, menanggapi kabar yang menyebut dirinya akan dipecat serta adanya perselisihan antara dirinya dan para pemain, jelang laga klasik yang dinanti melawan rival tradisional Al Nassr.

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Al Ahli akan menjamu rivalnya, Al Nassr, besok, Jumat, di Stadion Al Inma, Jeddah , dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Pušić menggelar konferensi pers pada hari ini, Kamis, di Kota Jeddah untuk membahas pertandingan tersebut. Surat kabar "Al Riyadiyah" mengutip sebagian isinya, ketika ia membahas sejumlah kabar seputar situasi tim saat ini.

"Ada banyak berita yang tidak benar di media sosial. Saya tidak akan fokus pada hal itu. Fokus saya sepenuhnya pada kualitas latihan," ujar pelatih asal Belanda itu.

Sejumlah laporan sebelumnya menyebut manajemen Al Ahli ingin memecat Pušić sebelum laga klasik melawan Al Nassr. Namun, krisis keuangan yang tengah dialami klub dan besarnya klausul penalti dalam kontrak sang pelatih asal Belanda menghalangi rencana tersebut.

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"Jangan percaya dengan apa yang beredar. Kami adalah satu tim, dan kami punya banyak hari indah di depan. Emosi adalah bagian dari permainan. Saya tidak akan berbicara tentang pemain tertentu, saya akan berbicara tentang tim secara keseluruhan," tambah Pušić.

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Pelatih asal Belanda itu merujuk pada sejumlah laporan yang menyebut terjadinya cekcok antara dirinya dan para pemain Al Ahli dalam sesi latihan menjelang laga klasik selama beberapa hari terakhir.

Surat kabar Arab Saudi "Okaz" melaporkan bahwa sejumlah pemain Al Ahli terlibat perdebatan sengit dengan Pušić karena tidak yakin dengan rencana teknis dan taktiknya. Mereka menyatakan ketidakpuasan atas sikapnya yang bersikukuh pada gaya bermain dan keyakinan taktiknya, meski tidak membuahkan hasil dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu membuat sang pelatih asal Belanda meninggalkan sesi latihan.

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Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Para pemain menuding pelatih asal Belanda itu menganakemaskan gelandang asal Ukraina, Artem Bondarenko, dan memosisikan semua pemain untuk melayaninya demi membuktikan bahwa pilihannya tepat, meski harus mengorbankan mereka.

Akibat krisis tersebut, kondisi psikologis dan mental sejumlah pemain ikut terpengaruh, seperti diungkap surat kabar itu. Mereka kini merasa dipinggirkan dan kehilangan kepercayaan akibat cara staf pelatih memperlakukan mereka.

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Pušić kemudian kembali membahas pertandingan. "Laga besok akan berlangsung ketat melawan sang juara bertahan. Mereka tim yang punya kualitas, tetapi kami juga memiliki kualitas tinggi dan antusias untuk tampil di hadapan pendukung kami," ujarnya.

Al Nassr menjuarai Liga Roshn Saudi musim lalu, untuk pertama kalinya setelah absen selama tujuh tahun penuh, usai bersaing dengan rival tradisional Al Hilal hingga pekan terakhir.

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Pelatih asal Belanda itu menutup pernyataannya dengan menjawab sejumlah kritik yang dialamatkan kepada Al Ahli karena menyetujui untuk memainkan laga klasik melawan Al Nassr langsung setelah jeda internasional berakhir.

"Saat kami mengambil keputusan, waktunya sangat mepet. Itu bukan keputusan perorangan, melainkan keputusan bersama. Al Ahli dan Al Nassr sama-sama dirugikan oleh jeda internasional karena memiliki sejumlah pemain timnas," pungkasnya.

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Laga klasik melawan Al Nassr ini memiliki arti penting bagi Al Ahli, terutama karena akan menentukan peluang mereka untuk kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Roshn musim ini.

Al Ahli saat ini menempati peringkat keenam klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 21 poin, hasil dari tujuh kemenangan dan empat kekalahan, tertinggal sembilan poin penuh dari Al Hilal yang duduk di puncak klasemen.

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Sementara itu, Al Nassr berada di peringkat ketiga klasemen dengan 28 poin, terpaut dua poin dari Al Hilal dan hanya kalah selisih gol dari Al Qadsiah yang menempati posisi kedua.