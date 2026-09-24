Pembunuh tanpa ampun: Haaland pimpin Norwegia lewati jebakan Denmark

Erling Haaland mencetak dua gol untuk memimpin Norwegia menaklukkan Denmark dengan skor 3-2 pada laga pembuka perjalanan kedua tim di UEFA Nations League, Kamis malam.

Surat kabar AS memaparkan detail pertandingan, di mana Norwegia mengawali laga dengan lebih baik dan dengan cepat unggul dalam skor.

Tekanan tinggi timnas Norwegia memungkinkan mereka merebut bola di dekat kotak penalti, dan beruntung bagi Norwegia, bola sampai ke Odegaard, yang menciptakan gol pertama untuk Oscar Bobb pada menit ke-14.

Hanya berselang 4 menit, Haaland mulai unjuk gigi. Ia menerima bola panjang, Nusa melaju dengan bola dan melewati Rasmus Kristensen, kemudian mengumpan ke penyerang Manchester City tersebut, yang menyarangkan bola ke dalam gawang pada menit ke-18.

Timnas Denmark memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol pertama mereka pada menit ke-25 lewat tendangan bebas yang dilepaskan Mikkel Damsgaard ke pojok atas gawang.

Situasi berubah pada babak kedua, ketika Denmark bangkit setelah sepak pojok yang dieksekusi Dorgu. Hojlund gagal memanfaatkan bola, tetapi Rasmus Hojlund menyambut bola pantulan dan menyarangkannya ke gawang untuk menyamakan kedudukan.

Solbakken, pelatih Norwegia, menyulut pertandingan dengan memainkan Sjelderup, yang tampil apik, tetapi ia bukanlah pemain yang mengembalikan keunggulan bagi Norwegia.

Seperti biasa, Haaland-lah yang melakukannya. Ia muncul di dalam kotak penalti setelah eksekusi sepak pojok pendek, mengirim bola ke pojok atas gawang, dan tersenyum seolah seorang pembunuh tanpa ampun.

Norwegia tidak terlalu kesulitan, bahkan nyaris mencetak gol keempat melalui Nusa, yang melaju dengan bola, melewati lawan, dan melepaskan tembakan ke pojok atas, tetapi bolanya melenceng jauh dari gawang.

Pemain pengganti Norwegia, David Wolfe, menerima kartu merah pada masa injury time setelah menghentikan serangan balik dengan melakukan pelanggaran taktis.

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