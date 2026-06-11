Pembicaraan resmi... Mourinho membuka pintu Liga Premier bagi Arbeloa

Sebuah laporan media pada hari Kamis menyebutkan bahwa penunjukan pelatih asal Portugal, José Mourinho, sebagai pelatih Real Madrid, telah mendekatkan Álvaro Arbeloa, mantan pelatih tim tersebut, untuk bekerja di Liga Premier.

Sebuah klub Inggris saat ini sedang bernegosiasi dengan Álvaro Arbeloa untuk menjadikannya manajer teknis baru pada musim depan.

Menurut surat kabar "The Athletic", Fulham telah melakukan pembicaraan dengan Alvaro Arbeloa mengenai posisi manajer yang kosong setelah kepergian Marco Silva.

Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu tersedia setelah meninggalkan Real Madrid, dan telah bertemu dengan pejabat Fulham untuk membahas kemungkinan dirinya melatih tim tersebut.

Marco Silva meninggalkan Fulham setelah lima musim sukses untuk menggantikan José Mourinho sebagai pelatih kepala Benfica.

Sementara itu, Mourinho menggantikan Álvaro Arbeloa, yang pada 12 Januari lalu menjadi pelatih Real Madrid menggantikan Xabi Alonso.

Fulham menempati peringkat ke-11 pada musim terakhir Liga Premier Inggris, dengan raihan 52 poin.