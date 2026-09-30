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Pemberontakan mendadak: fakta di balik pembatalan laga Maroko vs Ghana

Morocco vs Ghana
Morocco
Ghana
Friendlies
Maroko
Ghana

Laporan-laporan dari Maroko mengungkap kebenaran kabar yang beredar belakangan ini seputar pembatalan laga persahabatan yang sedianya mempertemukan timnas Maroko dengan Ghana.

Situs Hesport Maroko menyebutkan bahwa laga tersebut memang benar-benar dibatalkan, mengutip Henry Asante, direktur komunikasi Federasi Sepak Bola Ghana, yang menegaskan bahwa mereka telah memberitahukan keputusan itu kepada Federasi Sepak Bola Maroko.

Menurut sumber yang sama, keputusan pembatalan itu muncul akibat masalah internal di timnas Ghana yang berkaitan dengan pemberontakan para pemain "Black Stars" karena hak-hak finansial mereka, di mana sejumlah pemain menolak terbang ke Maroko untuk menjalani laga tersebut karena alasan ini.

Forum Kooora



Berdasarkan hal itu, Federasi Sepak Bola Maroko membuka saluran komunikasi cepat guna menyediakan laga persahabatan lain untuk tim asuhan pelatih Mohamed Ouahbi, demi menjaga ritme persiapan.

Dalam penampilan perdananya usai Piala Dunia, timnas Maroko mengalahkan Gabon dan Lesotho dengan skor yang sama (2-0) dalam rangka kualifikasi Piala Afrika 2027.

Maroko sedang bersiap menutup periode jeda internasional saat ini dengan menghadapi laga persahabatan melawan Ghana, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang.

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