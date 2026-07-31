Kabar di balik kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, dari Al Ahli Saudi memicu perdebatan luas, setelah persoalan ini berubah dari sekadar perselisihan soal perpanjangan kontrak menjadi pertanyaan yang lebih besar mengenai waktu dari langkah-langkah sang pelatih, serta batas komitmennya terhadap kontraknya bersama "Al Raqi", dalam salah satu isu paling menarik perhatian selama bursa transfer musim panas.

Negosiasi perpanjangan kontrak: di mana krisis bermula?

Meskipun kontrak Jaissle bersama Al Ahli masih menyisakan satu musim penuh, berkas perpanjangan kontrak dibuka lebih awal, di tengah tuntutan baru dari sang pelatih Jerman untuk mendapatkan keistimewaan dan jaminan tambahan, hal yang membuat negosiasi masuk ke dalam lingkaran yang rumit.

Banyak pihak menilai bahwa membuka pintu negosiasi satu tahun penuh sebelum berakhirnya kontrak telah memberi berkas ini dimensi yang lebih besar dari semestinya, terutama dengan sikap masing-masing pihak yang berpegang teguh pada pandangannya, sebelum hubungan tersebut berakhir dengan pengunduran diri sang pelatih secara mendadak.

Kisah Fabrizio mengubah situasi

Perubahan terbesar datang setelah apa yang diungkap jurnalis Italia terkenal, Fabrizio Romano, yang menegaskan bahwa Jaissle sebenarnya telah memulai kontak dengan klub Italia, Milan, sekitar sebulan lalu, meskipun ia masih terikat kontrak resmi dengan Al Ahli, bahkan ia menyebutkan nama-nama pihak yang bernegosiasi serta detail komunikasi antara kedua pihak.

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Kisah ini kembali menggambar ulang situasi secara keseluruhan, karena membuka pintu bagi pertanyaan seputar sejauh mana komitmen sang pelatih terhadap kontraknya, dan apakah ia sebenarnya sudah mulai mencari tujuan baru sebelum menyelesaikan sikapnya dengan klub Saudi tersebut.

Antara rasa teraniaya dan profesionalisme

Selama beberapa hari terakhir, muncul banyak kisah yang menggambarkan Jaissle sebagai pihak yang dirugikan dalam krisis ini, tetapi sebaliknya, sebagian kalangan menilai bahwa sang pelatih tidak memberikan nilai penuh kepada kontrak yang berjalan, dan bahwa masuk ke dalam negosiasi dengan pihak luar sebelum mengakhiri keterikatan resminya dengan Al Ahli bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalisme.

Sebagian juga menilai bahwa masalahnya tidak hanya berkaitan dengan manajemen atau pelatih, melainkan dengan tidak adanya transparansi, hal yang membuka jalan bagi tersebarnya kisah-kisah yang saling bertentangan, dan membuat setiap pihak menampilkan dirinya sebagai korban.

Pesan kepada klub-klub

Kasus Jaissle kembali mengajukan sebuah pertanyaan penting di dalam sepak bola Saudi: bagaimana seharusnya klub-klub menangani berkas para pelatih dan pemain yang terikat kontrak yang masih berlaku?

Profesionalisme tidak terbatas pada pembayaran gaji atau penandatanganan kontrak, tetapi meluas hingga menghormati kewajiban yang ada, serta menetapkan aturan yang jelas untuk segala negosiasi di masa depan, agar tiap krisis tidak berubah menjadi arena tudingan dan keraguan, sebagaimana yang terjadi dalam salah satu isu paling menarik perhatian musim panas ini.