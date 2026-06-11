Pemberontakan Cancelo mendekatkan bintang Barcelona ke Al-Hilal

Laporan media Spanyol mengungkap bahwa salah satu bintang Barcelona hampir bergabung dengan klub Saudi Al-Hilal pada bursa transfer musim panas mendatang.

Cancelo bergabung dengan Barca pada bursa transfer musim dingin lalu sebagai pemain pinjaman dari Al-Hilal, namun ia berharap dapat terus bermain bersama raksasa Catalan tersebut.

Di sisi lain, Al-Hilal berusaha mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya, yang tidak sejalan dengan kondisi keuangan Barcelona.

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Menurut surat kabar "Sport" dari Catalunya, Marc Casado semakin dekat untuk meninggalkan Barcelona, setelah ia menunjukkan keterbukaannya untuk menjalani pengalaman baru di luar klub, sambil mempertimbangkan sejumlah tawaran yang baru-baru ini diterimanya, termasuk minat dari klub-klub di Liga Turki, namun ia belum terlalu tertarik pada opsi tersebut pada tahap ini.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa ide mengejutkan mulai muncul di belakang layar, yaitu kemungkinan klub Al-Hilal dari Arab Saudi ikut terlibat dalam negosiasi, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran yang mungkin terjadi antara kedua klub, dengan Casado sebagai salah satu elemennya, dalam rangka pengaturan yang bertujuan memfasilitasi kelanjutan karier João Cancelo bersama Barcelona.

Menurut laporan, manajemen Barcelona masih berpegang pada gagasan untuk mempertahankan Cancelo, namun pada saat yang sama mencari solusi keuangan yang fleksibel untuk meringankan biaya kesepakatan, yang membuka peluang untuk memasukkan nama-nama seperti Casado sebagai bagian dari kesepakatan potensial dengan Al-Hilal.

Di tengah perkembangan ini, sang pemain tetap terbuka terhadap semua opsi tanpa terburu-buru dalam mengambil keputusan akhir, sementara agennya, Jorge Mendes, menangani urusan tersebut dan berkomunikasi dengan klub-klub yang tertarik, di saat semua kemungkinan tampaknya masih terbuka hingga saat ini.



