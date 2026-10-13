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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
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Pemanggilan resmi: Mourinho kerahkan senjata Real Madrid menghadapi Roma

J. Mourinho
Real Madrid
Roma
Champions League
Portugal
Spanyol
Italia

Laga besar di Liga Champions

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi Roma, Rabu besok, pada pekan kedua babak pertama Liga Champions Eropa.

Pilihan Mourinho menunjukkan tidak adanya Eder Militao, Rodrygo Goes, dan Raul Asencio karena cedera.

Sebelumnya, Real Madrid mengalahkan Inter Milan pada pekan pertama kompetisi Eropa tersebut dengan skor 2-1.


Berikut daftar lengkap pemain Real Madrid:

Kiper: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Bek: Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Gelandang: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.

Penyerang: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espi - Brahim Diaz - Yan Diomande.


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