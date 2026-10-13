Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi Roma, Rabu besok, pada pekan kedua babak pertama Liga Champions Eropa.

Pilihan Mourinho menunjukkan tidak adanya Eder Militao, Rodrygo Goes, dan Raul Asencio karena cedera.

Sebelumnya, Real Madrid mengalahkan Inter Milan pada pekan pertama kompetisi Eropa tersebut dengan skor 2-1.





Berikut daftar lengkap pemain Real Madrid:

Kiper: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Pertandingan berikutnya ROM Champions League 15.00 RMA

Bek: Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Gelandang: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.

Penyerang: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espi - Brahim Diaz - Yan Diomande.



