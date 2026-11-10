Pemanggilan Joeri Heerkens menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar timnas Belanda U-21. Kiper Jong Ajax itu dipanggil Michael Reiziger untuk menggantikan Rome-Jayden Owusu Oduro yang mundur karena cedera.

Owusu Oduro menyatakan tidak bisa bergabung dengan timnas Belanda U-21 pada Senin. Kiper AZ itu belum cukup bugar untuk bermain. Dua rekan setimnya di AZ, Wouter Goes dan Kees Smit, juga menyatakan tidak bisa bergabung.

Reiziger kemudian memutuskan memanggil Heerkens. Kiper Jong Ajax yang sudah beberapa kali melakukan kesalahan musim ini tersebut berpeluang menjalani debut bersama timnas Belanda U-21.

Heerkens kerap melakukan kesalahan, terutama dalam pertandingan terakhir melawan Jong FC Utrecht (kalah 1-6) dan TOP Oss (2-2). Dalam laga pertama, ia bahkan menerima kartu merah.

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Di X, pelatih timnas Belanda ramai dibicarakan. "Heerkens dipanggil karena Reiziger tidak tahu kiper mana saja yang bermain di luar Amsterdam. Dia benar-benar kiper terburuk di Belanda," tulis Frank.

"Atas dasar apa Heerkens dipanggil? Saya belum melihat bakat pada pemain itu. Separah itukah kondisi para kiper di negara kita?" tanya pengguna lain.

Pekan depan, timnas Belanda U-21 akan menghadapi Denmark dalam babak play-off kualifikasi menuju putaran final. Laga pertama dijadwalkan berlangsung Jumat di Vejle, Denmark, sebelum penentuan pemenang pada laga kedua Selasa di Yanmar Hanasaka Stadion, Almere.