Pemain yang transfernya senilai jutaan euro itu mengumumkan kepergiannya dari Ajax

Tirai telah ditutup bagi Ethan Butera di Ajax. Bek berusia 20 tahun ini meninggalkan Amsterdam setelah tiga musim tanpa pernah melakukan debutnya di tim utama. Hal ini menandai berakhirnya periode yang terutama diwarnai oleh cedera.

Butera mengumumkan perpisahannya melalui Instagram dan mengenang masa yang penuh gejolak. “Tiga tahun… tiga tahun penuh pasang surut, kerja keras, keraguan, dan perjuangan. Tidak pernah mudah, terutama karena cedera yang berkali-kali mencoba menghentikan saya.”

Ajax mendatangkan Butera pada musim panas 2023 dengan biaya 1,5 juta euro dari RSC Anderlecht. Ia mengikuti jejak beberapa talenta Belgia yang saat itu pindah ke Johan Cruijff ArenA. Harapan pun cukup tinggi saat kedatangannya.

Sementara pemain seperti Mika Godts, Rayane Bounida, dan Jorthy Mokio berhasil menembus tim utama, Butera terhenti di level tim muda. Cedera mengacaukan rencana dan menghambat perkembangannya. Menit pertamanya untuk Jong Ajax baru tercatat pada musim 2024/25.

Pada akhirnya, Butera tampil dalam 28 pertandingan untuk Jong Ajax, di mana ia memberikan satu assist. Untuk Ajax U-19, ia bermain dalam enam pertandingan, namun penampilan resminya di tim utama Ajax tak pernah terwujud.

Meskipun demikian, sang bek menatap masa lalunya di Amsterdam dengan bangga. “Tapi setiap kali saya terjatuh, saya bangkit kembali. Berkat Tuhan, saya menemukan kekuatan untuk terus maju dan tidak pernah menyerah,” lanjut Butera. Dengan demikian, ia menggambarkan perjuangan yang dilaluinya selama beberapa tahun terakhir.