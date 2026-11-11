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Ian Maatsen telah memperpanjang kontraknya bersama Aston Villa, demikian diumumkan klub Liga Primer Inggris tersebut pada Rabu. Menurut Fabrizio Romano, bek itu kini terikat kontrak hingga pertengahan 2032. Kontrak sebelumnya berlaku hingga musim panas 2030.

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Aston Villa telah berunding dengan Maatsen dan pihak yang mewakilinya sejak Agustus. Setelah beberapa bulan negosiasi, kesepakatan mengenai kontrak berdurasi beberapa tahun untuk pemain asal Belanda itu kini tercapai.

Maatsen didatangkan dari Chelsea pada 2024 dengan biaya transfer 45 juta euro. Bek kiri itu baru-baru ini memainkan pertandingan ke-100 bersama juara Liga Europa tersebut.

"Sejak tiba di Villa Park, Maatsen telah menjadi sosok penting dalam skuad. Ia mengesankan para suporter lewat kecepatan, energi, dan kemampuan menyerangnya di sisi kiri."

"Di usia 24 tahun, Maatsen terus berkembang sebagai salah satu talenta terbesar di dunia sepak bola dan memainkan peran kunci dalam kesuksesan Villa, baik di kompetisi domestik maupun di Eropa," demikian tertulis di situs resmi klub.

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Maatsen sebelumnya terikat kontrak selama beberapa tahun dengan Chelsea, tetapi gagal membuat terobosan di sana. Selama periode itu, ia sempat dipinjamkan antara lain ke Coventry City dan Burnley.

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Bek kiri itu kemudian bergabung dengan Villa melalui Dortmund. Di Birmingham, Maatsen mulai masuk radar timnas Belanda. Ia kini telah mencatatkan satu penampilan bersama timnas Belanda.

Ada kemungkinan Xavi memberi Maatsen kesempatan bermain melawan Yunani di Nations League pada Jumat. Virgil van Dijk absen karena cedera, sehingga Micky van de Ven kemungkinan bergeser ke posisi bek tengah dan Maatsen menjadi starter di posisi bek kiri.

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Maatsen terlibat dalam pertandingan spektakuler pada Minggu. Villa sempat unggul 0-2 dan 2-4 atas Manchester United, tetapi akhirnya harus puas dengan hasil imbang 4-4.