Pemain yang dulu 'terpuruk' di Eredivisie, tapi kini bernilai lebih dari 30 juta

Christos Tzolis tak bisa beradaptasi di Belanda. FC Twente memutuskan untuk mengakhiri kontrak peminjaman pemain asal Yunani itu lebih awal. Menurut Ron Jans, itu adalah langkah yang ‘manusiawi’. Kini, pemain berusia 24 tahun itu tengah menjadi sorotan di Club Brugge, dan transfer senilai empat puluh juta euro bukanlah hal yang mustahil. Ia menceritakan kisahnya kepada Voetbalzone untuk rubrik ‘Hidden Gems’.

Oleh: Lars Capiau

Di rumah keluarga Christos Tzolis, tidak sulit untuk mengetahui kamar mana yang menjadi kamarnya. Satu-satunya pintu yang dihiasi logo PAOK raksasa dengan jelas menunjukkan di mana pemain asal Yunani itu menghabiskan malamnya. Tzolis harus berhati-hati saat membuka pintu kamarnya, jika tidak, medali, bendera, dan trofi yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh dari rak-rak yang terukir di dinding.

“Ini favoritku,” kata Tzolis yang berusia 19 tahun dalam dokumenter Golden Boy, saat ia mengambil sebuah trofi dari suatu tempat. Trofi MVP turnamen pemuda di Istanbul, tertulis pada perak yang berkilau. “Kenapa? Karena Wesley Sneijder yang memberikannya kepadaku. Itulah mengapa trofi ini yang terbaik.”

Tzolis tersenyum bangga saat memeluk trofi 2014 di telapak tangannya. Kenangan-kenangan nyata itu menjadikan kamar tidur masa kecilnya tempat yang istimewa. Christos Tzolis berusia empat tahun saat, sebagai bocah kecil, ia pertama kali berlari-lari di lapangan-lapangan Yunani. Ia melakukannya di Doxa Pentalofos, klub kecil yang sederhana di pinggiran Thessaloniki, dan pada usia itu ia menjadi pemain termuda yang pernah bermain untuk tim tersebut.

Di bangku cadangan lapangan utama Doxa, empat kursi plastik biru hilang. Di tribun, beberapa kursi lagi hilang, dan tak banyak yang tersisa dari atap di sisi panjang – dan memang satu-satunya – lapangan. Namun, Tzolis merasa betah di sini. “Di sinilah saya mengambil langkah pertama dalam sepak bola,” katanya dengan bangga. “Saya telah mengalami momen-momen indah di sini.”

Pada usia empat hingga delapan tahun, ia berlari-lari di atas rumput Doxa yang agak layu, hingga PAOK datang menghampiri. Apakah Tzolis ingin bergabung dengan akademi pemuda mereka? Ya, jawabnya, meski ada kata “tapi” yang diucapkan dengan hati-hati. “PAOK merekrut saya, tapi Doxa ingin saya menyelesaikan musim bersama mereka,” kenang sang penyerang dalam wawancara dengan Het Laatste Nieuws.

“Jadi, pada hari Sabtu, saya bermain untuk PAOK terlebih dahulu, lalu kami berkendara ke pertandingan lainnya. Jarak waktu antara kedua pertandingan sangat singkat sehingga saya harus mengganti seragam di dalam mobil.” Masa mudanya di PAOK tetap terukir dalam ingatannya (dan kamarnya). Dia pasti takkan pernah melupakan pertandingan persahabatan melawan FC Barcelona. PAOK menerima undangan dari raksasa Spanyol itu untuk berkunjung ke Catalonia. Bahkan sepuluh tahun kemudian, Tzolis masih tersenyum lebar saat membicarakannya. “Saya ingat seolah-olah baru kemarin!”

“Kami bermain melawan Barcelona dan mengalahkan mereka 2-1 – pengalaman yang fantastis. Kami melihatnya sebagai kesempatan untuk menonjol, karena banyak orang menonton turnamen itu. Itulah yang terjadi.” Tzolis mencetak gol yang menakjubkan dan meninggalkan kesan yang sangat baik pada para pemandu bakat yang berada di La Masia pada hari itu.

“Saya tidak menyadarinya saat itu; saya baru tahu belakangan. Barcelona tertarik, tapi saya masih sangat muda. Pada akhirnya, hal itu tidak terwujud.” Bakat Tzolis tak diragukan lagi di PAOK – di mana ia pernah mencetak 100 gol dalam 48 pertandingan untuk salah satu tim muda.

Oleh karena itu, masyarakat di Yunani sangat kecewa ketika keluarga Tzolis terpaksa meninggalkan negara tersebut akibat krisis keuangan yang parah. “Selama krisis keuangan, keadaan tidak terlihat baik bagi kami dalam hal pekerjaan,” kenang ayah Tzolis. “Itulah mengapa kami memutuskan untuk pindah ke Jerman sebagai sebuah keluarga.”

Tzolis harus beradaptasi dengan lingkungan baru, sekolah, dan teman-temannya, tetapi yang terpenting adalah sepak bola. Di Jerman, ia bermain di level yang lebih rendah daripada yang biasa ia jalani, di tim junior klub-klub yang kurang dikenal seperti SV Alemannia dan SC Rosenhöhe. Namun, rasa rindu kampung halaman mulai menghantui keluarga Tzolis, sehingga mereka pun kembali ke tanah air pada tahun 2018.

Di sana, PAOK menyambutnya kembali dengan tangan terbuka, dan dalam pertandingan pemuda pertamanya di tanah Yunani, striker yang sangat cepat ini – yang awalnya berposisi sebagai bek kanan – langsung mencetak tiga gol. Ia tidak kehilangan sentuhannya dalam sepak bola selama di Jerman. Ia melakukan debutnya untuk tim utama melawan Olympiacos, dan pada pertandingan berikutnya ia mencetak gol pertamanya.

Dalam kualifikasi Liga Champions, ia mengukuhkan posisinya di starting line-up dengan dua gol dan satu assist melawan Besiktas. Setelah 57 penampilan untuk tim utama, Tzolis yang berusia 19 tahun kembali merentangkan sayapnya. Kali ini, tujuannya bukan Jerman, melainkan Inggris.

Norwich City siap memecahkan rekor transfer mereka sendiri untuk merekrut Tzolis yang berbakat dari PAOK. Ia dibeli seharga sebelas juta euro. Itu tentu saja bukan kesuksesan di Liga Premier. Bertahun-tahun kemudian, sang pemain asal Yunani itu hanya mengangkat bahu. “Apa yang bisa saya katakan tentang itu? Lihat saja menit bermain saya. Saya harus tertawa sekarang. Kurang dari 800 menit dalam satu musim.”

“Dengan lima pertandingan tersisa di musim itu, Norwich sudah dipastikan terdegradasi secara matematis. Tahukah Anda berapa menit yang saya dapatkan dalam lima pertandingan itu? Nol! Padahal mereka membayar banyak uang untuk saya, lho. Saya masih menjadi rekrutan termahal klub hingga hari ini. Di Inggris, saya belajar bahwa sepak bola bisa jadi kejam juga. Di PAOK, segalanya selalu berjalan sesuai keinginan saya.”

Itu adalah pelajaran berharga, kata Tzolis, yang dipinjamkan ke FC Twente pada musim berikutnya. Ron Jans, yang saat itu menjabat sebagai pelatih kepala di Enschede, merasa ‘sangat senang’ dengan kedatangannya. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Tzolis masih berjuang melawan cedera lutut dan tak mampu menggantikan Virgil Misidjan dari susunan pemain inti.

Keputusan ada di tangan Jans: apakah Twente harus memotong masa peminjaman? Ya, kata sang manajer. “Kami mempertimbangkan opsi-opsi dan saya bisa melihat pemuda itu sedikit merana. Dia cedera dan penampilannya sebagai pengganti setelah itu juga sangat sulit. Aspek manusiawi juga penting,” kata Jans kepada 1Twente.

Ini adalah tahun-tahun tersulit dalam kariernya. Tzolis selalu ceria, bahagia, dan ramah. “Itu memang sifat saya. Lihat, sebagai pesepakbola, Anda memiliki kehidupan yang fantastis. Hobi saya adalah profesi saya dan saya telah mewujudkan hampir semua impian saya di usia muda.” Sebelum setiap pertandingan, Tzolis membuat tanda salib dengan jari-jarinya. Bukan kebetulan bahwa pahlawan terbesar Christos adalah Yesus dan Perawan Maria.

Masa pinjaman kedua dimaksudkan untuk membantunya kembali ke jalur yang benar. Tzolis kembali ke Jerman, kali ini ke klub divisi dua Fortuna Düsseldorf. Dengan 22 gol (ditambah 7 assist), winger kiri ini muncul sebagai pencetak gol terbanyak bersama di liga. Kelemahan utamanya: kegagalan menyakitkan untuk promosi. Keunggulan 3-0 melawan VfL Bochum, sebagian berkat dua assist dari Tzolis, sepenuhnya terbuang percuma di leg kedua.

Tentu saja, Fortuna menggunakan opsi pembelian yang telah mereka tetapkan dalam kontrak pinjaman Tzolis, tetapi pemain asal Yunani itu tidak cocok untuk jangka panjang bagi klub Jerman tersebut. Tiga hari kemudian, ia kembali ke Bruges, dengan Club membayar €6,5 juta. Setelah enam bulan di Belgia, ia benar-benar berada di tempat yang tepat.

Pada tahun kalender 2025, Tzolis mencetak 25 gol dan memberikan 23 assist. Dengan angka-angka luar biasa tersebut, ia hanya berada di bawah Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Vangelis Pavlidis, dan Michael Olise. Oleh karena itu, tawaran senilai lebih dari €30 juta langsung ditolak mentah-mentah oleh tim Biru-Hitam.

“Christos adalah seseorang yang membuktikan dirinya setiap pekan,” kata mantan pelatih klub Nicky Hayen, yang kini telah hengkang, tentang anak didiknya. “Bukan hanya soal statistik atau serangan-serangannya yang mengancam. Tapi mentalitasnya juga menjadikannya aset besar. Ia sangat cocok dengan skuad. Seorang profesional teladan yang ingin Anda ajak bekerja sama setiap hari.”

Orang tuanya sependapat. “Dia tekun dan tetap rendah hati. Dia anak yang pendiam tapi bekerja keras,” kata ibunya tentang putranya yang dijuluki Golden Boy. Ia segera menambahkan: “Dan dia pemilih soal makanan!” Tzolis tak bisa membantahnya.

“Musim panas lalu, saat saya baru saja tiba di sini, kami mengikuti kamp latihan di Belanda. Setiap malam ada tzatziki di meja. Saya pikir saya satu-satunya yang tidak memakannya. Dan semua orang hanya tertawa. Sejak itu, mereka mulai memanggil saya ‘Tzatziki’.”

Media Belgia juga menggambarkan ‘Tzatziki’ dengan cukup tepat. “Dia pria yang ramah dan menyenangkan, tapi dia memang suka berada di sorotan. Bersinar di lapangan dan mendapat pengakuan di luar lapangan.” Jadi, ketika Tzolis gagal meraih Golden Boot pada Januari, dia ‘sangat kecewa’.

“Apakah saya kecewa? Ya, saya kecewa. Karena jujur saja, saya sama sekali tidak mengharapkan ini,” kata pemain asal Yunani itu setelah Ardon Jashari membawa pulang penghargaan tersebut. Di Belgia, para jurnalis menyebut adanya ‘penurunan performa yang drastis’. “Sejak gagal meraih Golden Boot, dia mengalami kesulitan secara mental. Hal itu terlihat tidak hanya dari penampilannya, tetapi juga dari raut wajahnya.”

Namun kini, performa Tzolis kembali membaik. Dengan mencetak tiga gol dan dua assist dalam empat pertandingan liga terakhir – serta satu gol dalam laga Liga Champions melawan Atlético Madrid – masa-masa sulitnya tampaknya telah berlalu. Ternyata: Tzolis memang tidak suka mengalami masa-masa sulit.