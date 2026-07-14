Pemain yang direkrut Manchester United telah lolos tes medis

Salah satu pemain yang dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United telah lolos tes medis, sebagai langkah awal menjelang pengumuman resmi kesepakatan tersebut.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di platform "X": "Gelandang Belgia Yuri Tielemans telah menyelesaikan pemeriksaan medis dan akan menandatangani kontrak dengan Manchester United hari ini."

Ia menambahkan: “Kontrak Tielemans dengan Setan Merah akan berlaku hingga Juni 2031, dengan durasi lima tahun… Kesepakatan ini telah selesai dan final.”

Sebelumnya, Romano menyebutkan bahwa Manchester United telah membayar klausul penalti dalam kontrak Yuri Tielemans dengan Aston Villa, sebesar 41 juta euro, serta telah mencapai kesepakatan lisan dengan gelandang asal Belgia tersebut.

Tielemans berusia 29 tahun dan terikat kontrak dengan Aston Villa hingga musim panas 2028, mengingat ia bergabung dengan The Villans pada musim panas 2023, setelah pindah dari Leicester City.



