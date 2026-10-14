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Pemain Viking setelah insiden kartu merah: Olise bodoh!

Viking vs Bayern Munich
Viking
Bayern Munich
Champions League
M. Olise
Norwegia
Jerman
Prancis

Reaksi terus berlanjut

Kartu merah yang diterima pemain Prancis, Michael Olise, dalam laga timnya Bayern Munich melawan Viking dari Norwegia masih terus memicu reaksi luas di Norwegia.

Viking sukses memaksakan hasil imbang 3-3 di hadapan pendukungnya sendiri melawan Bayern Munich, meski sempat unggul dua gol tanpa balas di awal pertandingan yang digelar kemarin, Selasa, pada matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Olise kehilangan ketenangannya yang biasa selama pertandingan, setelah pada awalnya menerima kartu kuning karena menarik kaus Henrik Heggheim, sebelum akhirnya membuat dirinya diusir hanya beberapa saat kemudian.

Saat wasit mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Prancis tersebut, dan dengan sejumlah pemain berkumpul di sekitar insiden itu, Olise melemparkan bola ke arah kepala Zlatko Tripic, sebuah tindakan yang dilihat langsung oleh wasit, sehingga ia mengeluarkan kartu kuning kedua dan kemudian kartu merah.

Kartu merah Olise datang pada momen yang sensitif, karena Bayern Munich saat itu unggul 3-2, namun klub Jerman tersebut tidak mampu mempertahankan keunggulannya dan kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-90, sehingga kehilangan dua poin berharga dalam perjalanan mereka di turnamen ini.

Di sisi lain, pemain Viking Kristoffer Askildsen mengomentari tindakan bintang Bayern Munich tersebut, di mana jaringan "Foot Mercato" mengutip pernyataannya kepada stasiun "TV2": "Ketika dia melempar bola, saya berpikir: dasar bodoh!".



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