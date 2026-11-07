Pemain Valencia meledak: Yang kami butuhkan hanyalah wasit yang adil!

Bek kanan Valencia, Pablo Maffeo, melancarkan serangan terhadap keputusan-keputusan wasit selama pertandingan melawan Real Madrid, mengungkapkan kekecewaannya atas pelanggaran-pelanggaran yang ia anggap tidak sah, hal itu disampaikan setelah berakhirnya babak pertama yang berakhir dengan keunggulan tim ibu kota dengan dua gol tanpa balas, di Stadion Mestalla, dalam ajang Liga Spanyol.

Maffeo mengatakan, dalam pernyataannya kepada jaringan "DAZN" dalam wawancara yang dilakukan di sela kedua babak, bahwa ia tidak ingin melakukan wawancara, karena menganggap waktunya tidak tepat mengingat para pemain tengah sibuk dengan pertandingan, sebelum akhirnya ia setuju untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Pemain Valencia itu menambahkan: "Yang kami butuhkan hanyalah agar wasit lebih adil. Saya rasa gol pertama bukan hasil dari sebuah pelanggaran, dan ini berdampak pada kami".

Pada saat yang sama, Maffeo mengakui perlunya memperbaiki penampilan timnya dan mencapai area lawan dengan lebih baik, namun ia menegaskan bahwa Valencia tampil kompetitif meski tertinggal dua gol.

Kemarahan Maffeo muncul setelah wasit memberikan pelanggaran untuk Kylian Mbappe akibat tekel dari bek asal Spanyol tersebut, yang dari situ bermula serangan yang menghasilkan gol Fede Valverde, sebelum Arda Guler menambah gol kedua, sehingga Real Madrid mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol.