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Alejandro Baldé tersisih di FC Barcelona dan ingin meninggalkan klub, menurut sejumlah media Italia. Agennya, Jorge Mendes, telah menawarkan Baldé kepada AS Roma dan Juventus, tetapi sejauh ini belum membuahkan hasil.

Baldé menjalani debut bersama tim utama Barcelona pada September 2021 di bawah pelatih saat itu, Ronald Koeman. Pemain berkaki kiri itu dengan cepat dikenal dan berkembang menjadi pemain inti di bawah pelatih berikutnya, Xavi Hernández.

Setelah Flick ditunjuk pada musim panas 2024, Baldé awalnya tetap menjadi pemain penting. Pada musim 2024/25, ia mencatatkan hampir 3.500 menit bermain dalam 47 penampilan. Musim lalu pun, ia rutin tampil sebagai bek kiri dengan 2.800 menit bermain dalam 42 pertandingan.

Sejak awal musim ini, situasinya berubah total. Pemain yang telah tujuh kali membela tim nasional itu, dan tidak masuk skuad juara dunia Spanyol pada musim panas lalu, baru bermain selama 124 menit musim ini dalam lima penampilan sebagai pemain pengganti. João Cancelo dan Xavi Espart yang berusia 19 tahun sama-sama berada di atas Baldé dalam urutan pilihan.

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Barcelona berharap bisa melepas pemain dengan nilai transfer yang menguntungkan pada musim dingin ini agar dapat mendatangkan bek tengah baru yang mereka inginkan ke Spotify Camp Nou. Akibat cedera, Flick sudah beberapa kali harus mencari solusi sementara di jantung pertahanan, termasuk dengan menempatkan Frenkie de Jong di sana.

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Kontrak Baldé berlaku hingga pertengahan 2028 dan nilainya diperkirakan sekitar 40 juta euro. Barcelona lebih memilih menjualnya, meski skenario itu tampak agak tidak realistis mengingat beberapa bulan lalu klub masih meminta 60 juta euro.

Mendes akan bertemu dengan petinggi Barcelona pekan depan untuk membahas masa depan Baldé. Agen yang dijuluki 'superagen' itu telah menawarkan sang bek kepada Roma dan Juventus. Dari kedua klub tersebut, klub asal Turin itu tampaknya menjadi opsi yang paling serius.

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Juventus mula-mula membidik bek kiri Atalanta, Lorenzo Bernasconi (23), yang diperkirakan menelan biaya sekitar 30 juta euro. Jika Bernasconi tidak bisa didatangkan pada musim dingin ini, Juventus akan menunda negosiasi hingga akhir musim dan Baldé harus datang dengan status pinjaman untuk mengisi kekosongan di sisi kiri hingga musim depan.

Namun, belum jelas apakah Baldé dan Barcelona bersedia menerima peminjaman murni. Roma telah memberi tahu Mendes bahwa prioritas mereka pada musim dingin ini adalah mendatangkan pemain sayap kiri baru. Baldé baru akan menjadi opsi serius di Olimpico jika Roma bisa merekrutnya dengan biaya peminjaman yang relatif rendah. Paris Saint-Germain, AS Monaco, dan Manchester United juga dikaitkan dengan Baldé.